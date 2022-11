Procès du 28 septembre. Jean-Paul Dias, ex-consultant de Dadis rejette le rapport de l’ONU et se prend les pieds dans le tapis

Ce mercredi 29 novembre, le Sénégalais Jean-Paul Dias Mendes, actuel ministre d’Etat auprès du président Macky Sall, ancien vice-président de l’assemblée nationale et consultant privé de l’ex-président Dadis Camara s’est invité mercredi dans le dossier des évènements douloureux de 28 septembre 2009. C’était dans l’émission Mirador de FIM FM.

À l’entame de son intervention, monsieur Dias a commencé par rendre grâce à Dieu qui nous a amené à cette fin d’année 2022 à pouvoir parler du président Moussa Dadis Camara. Ensuite, il est revenu sur la manière dont il est entré en contact avec Dadis. Avant même de parler de ce qu’il connaît de ce dossier 28 septembre.

« En fait, ce qui s’est passé c’est que j’avais écrit un article intitulé » Soyez juste avec Dadis « . Et cet article a été bien sûr lu à Dakar. Et parmi les lecteurs, il y avait un de mes amis et qui était le consul général, consul honoraire du Bénin à Dakar, et qui est en contact avec Dadis. Il est allé lui montrer l’article et Dadis a souhaité que nous nous rencontrions. Il a souhaité que je vienne à Conakry. Il m’a finalement appelé au téléphone et je lui dit que je suis un père de famille, je ne peux pas me lever comme ça. Il faut que je règle quelques affaires avant de venir. Et on s’est entendu sur une date, je suis venu à Conakry. Et j’ai trouvé pratiquement tout le gouvernement, la tête entre les deux mains. Tout le monde était un peu inquiet parce que madame Fatou Bensouda, adjointe au procureur de la CPI avait fait une déclaration incendiaire très menaçante en direction du président Dadis et de l’équipe dirigeante en Guinée. Moi je lui dis: moi j’ai déjà eu l’occasion de parler avec Fatou Bensouda. Parce que quand l’affaire s’est produite je l’ai consulté et je lui ai dit que ça c’est pas juste. La CPI est en train de vouloir se mêler de ce qui ne la regarde pas. Alors j’ai eu l’occasion de rencontrer Fatou Bensouda, nous avons déjeuné ensemble, nous avons parlé. Elle m’a dit: monsieur le ministre, vous feriez mieux de dire au président Dadis et à ses défenseurs de venir à la Haye pour préparer la défense parce que ceux qui sont contre vous sont en train de remplir la bassine d’arguments contre vous. Je l’ai dit au président. Et il a accepté et je me suis mis à préparer un dossier. Parce qu’il faut savoir que lorsque les événements se sont produits lui Dadis, il rentrait d’une visite triomphale dans le Fouta. Il faut arrêter de penser que Dadis était un dictateur, c’est pas vrai. C’est un homme populaire et c’est un homme qui avait une dimension nationale. Il n’était pas de la Forêt, il était de la Guinée », a-t-il fait savoir.

Interrogé sur ce qu’il pense des accusations que le commandant Toumba a faites contre l’ex capitaine Moussa Dadis, quand il était à la barre pour dire que c’est ce dernier qui aurait donné l’ordre d’aller au stade. Monsieur Dias répond en disant ceci: « Je ne prête aucune confiance à la déclaration d’un récidiviste. J’ai appris qu’il avait déclaré qu’il était médecin militaire. Ce qui est parfaitement faux. Il a pu être peut être infirmier ou assistant d’un médecin militaire. Mais il n’a pas été médecin militaire. Sur ce point là, c’est clair. Le reste je n’ai pas tout suivi. Sur le point de dire que Dadis a donné l’ordre c’est pas vrai. Je vais vous dire une chose ce sont des clichés que des Occidentaux ont vis-à-vis des Africains. On vous dit que ce sont des militaires de l’armée guinéenne qui étaient là, qui ont violé les femmes, qui ont assassiné les femmes. Je ne suis pas un nihiliste. Je ne nie pas que rien ne s’est passé. Je dis, je soutiens que les militaires de l’armée guinéenne ne sont responsables de rien. Je ne suis pas un nihiliste mais ce qui s’est passé n’est ni de la faute de Dadis, ni de l’armée guinéenne. Je vais dire quelqu’un qui a pris le pouvoir sans effusion de sang », a-t-il soutenu.

Selon lui, toutes ces accusations qui planent contre le capitaine Dadis Camara, proviennent du rapport international qu’il qualifie donc de faux. Ne pouvant pas venir à la barre pour témoigner malgré qu’il dit connaître le dossier, il demande aux avocats de Dadis de chercher à le rencontrer. « Je n’ai pas l’honneur d’être juge d’instruction qui doit savoir qui était responsable. Pas à moi de le dire. Moi ce que je dis, Dadis n’a rien à voir. Je vous dis il revenait d’une tournée triomphale dans le Fouta. Dadis n’a rien à voir là-dans. Ce qui est à la base de toutes ces accusations c’est le rapport des Nations unies. C’est un rapport qui est mensonger. C’est un rapport plein de contrevérités, c’est un rapport plein de contradictions. Alors je voudrais profiter de l’occasion lancer un appel aux avocats du président Moussa Dadis Camara, leur dire que j’ai décortiqué le rapport, qu’ils viennent à Dakar, un samedi et un dimanche et qu’ils retournent un lundi s’il le faut ou le mardi. Qu’ils viennent à Dakar avec si possible le rapport. Je ne suis pas sûr de l’avoir dans mes papiers. Mais je l’avais bien étudié ce rapport point par point. Donc je vais leur montrer toutes les défaillances du rapport.

Je suis en service, je ne peux pas me lever pour dire que je vais dans un procès pour être entendu comme témoin », a-t-il lancé.

Au bout du rouleau, le ministre de Macky Sall sera mis sérieusement en difficulté par les journalistes qui lui ont opposé ses propres contradictions.

Christine Finda Kamano

