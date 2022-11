Procès du 28 septembre: la demande de mise en liberté de Kalonzo rejetée, l’audience renvoyée au 21 novembre

La demande de mise en liberté provisoire du Colonel Ibrahima Camara dit Kalonzo sollicitée, ce mercredi 16 novembre novembre, après la fin de son interrogatoire par ses avocats devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry a été rejetée, avant que le juge ne renvoie l’audience au 21 novembre prochain pour la comparution d’un nouvel accusé.

Tout au long de sa narration à la barre, l’officier gendarme a déclaré ne pas être associé au massacre du 28 septembre 2009. Indiquant être en prison ce jour sur ordre de son chef, Colonel Moussa Tiégboro Camara pour les faits d’un détournement de 48 millions de francs guinéens.

Après la fin de l’interrogatoire du Colonel Kalonzo, ses avocats à savoir Me Salifou Béavogui et Me Lancé 2 Doumbouya ont sollicité selon l’article 422 du code de procédure pénale une demande de sa mise en liberté provisoire. Mais également, la comparution des témoins cités par leur client pour prouver sa détention au PM3 jour du massacre.

Une demande de la défense, que le ministère public a jugé prématuré. Rappelant que pour le moment rien ne prouve que l’accusé était en prison le jour des événements du 28 septembre 2009. Et, qu’il est d’abord nécessaire que les témoins cités par l’accusé viennent confirmer ou infirmer ses propos à la barre.

Pour la partie civile, cette demande doit être rejetée par le tribunal. Parce que dit-elle, elle est inopportune et mal fondée.

C’est ainsi que le juge, Ibrahima Sory 2 Tounkara dans sa sentence a décidé de rejeter la demande de mise en liberté provisoire de l’officier Kalonzo. Il a suspendu la comparution des témoins cités par l’accusé jusqu’à la fin de la comparution des autres accusés dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009. Et, il a également renvoyé l’audience au 21 novembre prochain pour la comparution d’un nouvel accusé.

Elisa Camara

