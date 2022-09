Procès du 28 septembre: « la partition du barreau sera ce qu’elle a toujours été » (Me Djibril)

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme Alphonse Charles Wright a reçu en audience ce lundi 26 septembe le bâtonnier Me Djibril Kouyaté et quelques membres de sa structure pour une audience portant sur l’organisation pratique du procès des évènements du 28 septembre.

Les échanges ont porté sur les détails et surtout la participation des avocats au procès qui s’ouvre le 28 septembre prochain.

Au sortir des échanges qui se sont tenus dans le bureau du ministre Charles Wright, Me Djibril Kouyaté est revenu sur la quintessence des débats.

« C’est d’abord de rappeler aux avocats le respect strict de la loi 014 la loi qui régit la profession d’avocat. Nous avons fait un compte-rendu aussi M. le ministre de la réunion que nous avons tenue aujourd’hui avec les avocats constitués dans le dossier des massacres du 28 septembre », dit-il.

À en croire le Bâtonnier, ils ont rassuré le ministre en ce qui concerne leur participation à ce procès et la qualité qu’aura leur participation sur la réussite de procès tant attendu.

« La partition du barreau sera ce qu’elle a toujours été. Nous sommes les défenseurs des droits de l’homme par vocation et c’est cette vocation que nous allons faire valoir », a-t-il rappelé.

