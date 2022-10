Procès du 28 septembre : le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara accusé d’avoir du mépris pour la défense 

Suite à un incident qui s’est produit entre la défense du capitaine Marcel Guilavogui et le tribunal ce mercredi 19 octobre, le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara a suspendu l’audience du jour concernant les événements des massacres du 28 septembre 2009.

Tout est parti quand l’ex-garde de corps et neveu de l’ex-chef de l’Etat, capitaine Moussa Dadis Camara répondait aux questions de l’un de ses avocats en la personne de Me Sidiki Bérété.

Le juge a demandé à Me Bérété de laisser les commentaires et de poser des questions. Une décision à laquelle, l’avocat ne s’est pas plié restant dans ses bottes. Et, le juge de revenir en disant ceci : « Ayons de la courtoisie pour le tribunal. » ce que l’avocat n’a pas digéré, il a rétorqué en disant à son tour : « On n’est pas là pour se faire insulté, se faire humilié ».

De discussions en discussions, le tribunal a suspendu l’audience afin de permettre aux parties de se concentrer.

Approché par les médias, Me Salifou Béavogui, l’un des avocats de la défense a déclaré : « Si c’est la partie civile également qui intervient, il prend tout son temps pour écouter. Mais dès que la défense commence à intervenir, ce sont des interventions. Il fait toutes sortes de menaces. Nous n’allons pas l’accepter. On ne le souhaitait pas mais à l’allure là, si les règles de jeu d’un procès juste et équitable ne sont pas respectées, le procès risque de déraper. En tant qu’en avocat de plusieurs accusés dans cette affaire, je n’ai pas intérêt que ce procès perde même une minute parce que ce sont nos clients qui sont en prison. C’est nous qui devons être pressés dans cette affaire. C’est nous qui devons quelque fois faire profil bas pour que nos clients soient jugés et situés sur leur sort. Mais attention, nous ne pouvons pas accepter l’inacceptable aussi dans ce procès. Depuis le début de ce procès, le constat pour moi est amer. Nous avons constaté et ça n’engage que moi, que monsieur le président est très calme, très patient lorsque c’est le parquet qui intervient. Il laisse passer beaucoup de choses, beaucoup d’irrégularités de ce côté. Si c’est la partie civile également qui intervient, il prend tout son temps pour écouter. Mais dès que la défense commence à intervenir, ce sont des interventions. Il fait toutes sortes de menaces. Nous n’allons pas l’accepter. Ce procès sera conduit jusqu’au bout et dans les règles de l’art », a fait savoir Me Salifou Béavogui.

Au moment où nous mettons cet article en ligne, les parties étaient en pourparlers.

