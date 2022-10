Procès du 28 septembre. Les débats renvoyés à demain, tour de la défense de poser des questions 

Les débats dans le procès des événements douloureux du 28 septembre 2009 se sont poursuivis, ce mardi 11 octobre par devant le tribunal criminel de Dixinn delocalisé à la cour d’appel de Conakry. Avant que le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara ne renvoie l’affaire pour demain mercredi pour la suite des débats.

Au cours de cette 5ème journée, c’est encore le colonel Moussa Tiégboro Camara qui était à la barre pour répondre aux différentes questions de la partie civile.

À la barre, l’ex secrétaire général à la présidence, chargé de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé, le colonel Moussa Tiégboro Camara, n’a cessé de clamer son innocence.

» Je suis allé au stade dans le seul but de sauver des citoyens comme l’aurait fait tout bon soldat. Et, je mets quiconque au défi pour dire qu’il m’a vu agresser quelqu’un à plus raison tirer sur quelqu’un. Je suis là pour la manifestation de la vérité et je suis sûr que la vérité finira par jaillir », a laissé entendre, Tiégboro durant tout son intergatoire avec les avocats des plaignants.

C’est après cette longue phase des questions-réponses entre le 1er accusé à comparaître à la barre dans cette affaire du 28 septembre 2009 et les avocats de la partie civile, que le juge a renvoyé l’affaire à demain 12 octobre pour la poursuite des débats avec la défense de l’ ex chef de l’Etat, le capitaine Moussa Dadis Camara et Cie poursuivis pour des faits présumés » de meurtres, assassinats, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, tortures, enlèvement et séquestration, non assistance à personne en danger, violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégale de matériels de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions ».

