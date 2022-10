Procès du 28 septembre- Liberté ou résidence surveillée pour Dadis, évacuation de Toumba, le tribunal se prononce, lundi !

Suite aux différentes exceptions soulevées par devant le tribunal criminel de Dixinn, delocalisé à la Cour d’Appel de Conakry par la défense de l’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara et Cie, le juge, Ibrahima Sory 2 Tounkara a renvoyé, mercredi, 5 octobre, l’affaire pour la mise en délibéré pour décision être rendue le 10 octobre prochain.

Parmi ces exceptions soulevées par la défense des accusés, figure la demande de mise en liberté provisoire ou placement en résidence surveillée de Dadis Camara, l’évacuation de commandant Toumba Diakité, la récusation de la constitution des parties civile à savoir: l’avipa, l’OGDH et FIDH, etc. Des exceptions auxquelles, le ministère public et la partie civile se sont opposés ont sollicité du tribunal un rejet pur et simple.

Lors de sa prise de parole après les démonstrations des parties en cette 3ème journée du procès, le juge a dit: « le tribunal met l’affaire en délibéré sur les différentes exceptions soulevées par les conseils des accusés pour décision être rendue à l’audience du 10 octobre prochain ».

A rappeler que dans ce procès du massacre du 28 septembre 2009, ils sont au total 11/12 accusés présents dont l’ex-capitaine Moussa Dadis Camara à être poursuivis pour des faits présumés « de meurtres, assassinats, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, tortures enlèvement et séquestration, non assistance à personne en dangers, violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégale de matériels de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions ».

Elisa Camara, depuis le tribunal criminel

