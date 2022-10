Procès du 28 septembre: « moi, je n’ai rien contre Marcel, j’ai même pris en charge les frais de ses soins à la maison centrale » (Toumba)

Au cours de l’audience de ce mardi 25 octobre, l’ex aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, a rassuré qu’il n’a rien contre le neveu de l’ancien chef de l’Etat, Marcel Guilavogui qu’il accuse être l’un des hommes clés dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009.

Il annonce avoir même assuré les frais de soins de Marcel Guilavogui lorsqu’il était malade à la maison centrale de Conakry.

« Marcel sait que je n’ai rien contre lui. Quand on se croise, je lui dis bonjour. Même à la maison centrale, quand il a quitté Kindia malade, j’ai donné un (1) million et quelques poussières de francs guinéens pour l’envoyer à l’hôpital. Et, ils sont revenus avec une ordonnance de 420 mille francs guinéens que j’ai assurée. Et, j’ai pris encore l’argent pour donner à Marcel. Donc, c’est pour vous dire que moi, je n’ai une dent contre personne. Tout ce que je vous dis ici, c’est ça la vérité », a fait savoir Toumba qui répondait à la question de l’un des avocats de la partie civile.

A rappeler qu’au moment où nous mettions cet article en ligne, l’audience est suspendue par le président du tribunal.

Elisa Camara

+224654957322