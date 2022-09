Procès du 28 septembre: « probablemant le 26 septembre », dit le ministre Wright

Le ministre de la justice et des Droits de l’Homme a déclaré ce lundi 5 septembre dans l’émission « Mirador » de Fim que le procès des évènement du 28 septembre 2009 au stade du même nom pourrait avoir lieu le 26 septembre prochain.

Déterminé à être dans le délai comme le veut le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya, le ministre de la justice Alphonse Charles Wright a assuré : « même si c’est un poussin qui saute à Mamou, on dit que c’est Charles Wright, quand un Vietnamien quitte le Vietnam pour la Chine, on dit que c’est Charles Wright, moi je comprends. J’ai décidé d’être celui-là qui acceptera la contradiction. Le temps finira par mettre les choses à leurs places. Pour le cas de Tiégboro, je suis désolé souvent quand les gens parlent sans avoir raison gardée, je me dis quelque part, les gens laissent passer la haine pas la raison. Le procès du 28 septembre 2009, la date probable de ce procès doit avoir lieu probablement le 26 (septembre 2022 ndlr). Je communiquerais dessus officiellement. La date probable de ce procès, ça va être le 26 septembre. Monsieur le président de la transition a été clair. Je ne vais pas accepter que je passe outre les instructions du président de la transition ».

Le 28 septembre prochain marquera le 13è anniversaire de ce crime massif qu’a connu la Guinée sous le CNDD de l’ex-capitaine Moussa Dadis Camara.

Mamadou Yaya Barry