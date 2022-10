Procès du 28 septembre. Toumba conseille à Dadis de présenter des excuses au peuple de Guinée

Longtemps attendu pour sa part de vérité dans l’affaire des massacres du 28 septembre 2009, l’ex-aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba a comparu ce mercredi devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry.

Face au tribunal, Toumba a déclaré qu’en tant que président de la Guinée d’alors, Dadis doit présenter des excuses publiques au lieu d’accepter de tirailler avec le tribunal.

« Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu’à un certain niveau au sommet de ton expérience, tu as commandé ce pays, même ceux qui nous jugent aujourd’hui, que tu acceptes de venir tirailler avec eux. Ceux qui devraient conseiller le président Dadis, c’est de lui dire de venir dire, moi le président Dadis, c’est moi qui vous commandais. C’était moi le commandant en chef des forces armées guinéennes, président de la république. Donc, ce qui s’est passé, c’est moi. Et, je demande pardon au peuple de Guinée. C’est ça un homme. Tu ne peux pas venir encore s’arrêter et discuter avec les petits. Il a peur de quoi? », a déclaré Toumba.

A rappeler que c’est le lundi 24 octobre que Toumba va aborder le cas spécifique du massacres du 28 septembre 2009.

Elisa Camara

