Procès du massacre du 28 septembre 2009 : « Dadis Camara favorable à la tenue rapide du procès », selon Me Jocamey Haba

Dans son communiqué autorisant les présidents Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté à « visiter » la Guinée, le CNRD a indiqué que « son acte humanitaire ne traduit en rien une volonté d’ingérence dans une quelconque procédure judiciaire ». Malgré cette annonce du CNRD, l’avocat de Moussa Dadis Camara admet que son client est favorable à la tenue très rapidement du procès du massacre du 28 septembre.

Au lendemain de la décision du CNRD, l’avocat de Moussa Dadis Camara indique que l’acte du CNRD va dans le sens « d’une réconciliation du pays, de l’unité du pays, du rétablissement de l’honneur de Dadis, de l’apaisement ».

Cependant, Me Jocameh Haba soutient que l’ancien président de la transition guinéenne est

« Il n’a jamais été question pour lui (Moussa Dadis Camara) de se soustraire aux obligations quelconques de la justice. Il a toujours dit directement ou par moi qu’il est pour que le procès se tient très rapidement (…). Il (Dadis Camara) a toujours dit qu’il restait à la disposition de la justice guinéenne. Son vœux aujourd’hui est que ce procès se tienne parce que sa vie ne se limite pas aux 11 mois passés à la tête de la Guinée », a souligné Me Jocamey Haba dans » Mirador «

Selon lui, Moussa Dadis Camara a reconnu sa responsabilité morale dans le massacre du 28 septembre 2009 pour être le président de la république à l’époque. Mais l’avocat de Dadis martèle que la responsabilité morale ne signifie pas la responsabilité pénale.

« Sur le fond, rien n’est fondé. C’est un dossier vide en ce qui concerne le président Dadis. Et j’attends de pieds fermes une accusation qui démontrera le contraire. Nous sommes plus pressés que n’importe qui pour que ce procès se tienne », a conclu Me Jocameh Haba.

Sadjo Bah