Procès du massacre du 28 septembre: Cécé Raphaël accusé par un avocat de Dadis d’être soutenu financièrement par Toumba 

Lors de la phase questions- réponses au capitaine Cécé Raphaël Haba, ce mardi 08 novembre, l’un des avocats de capitaine Moussa Dadis Camara, en la personne de Me Pépé Antoine Lamah a soutenu que l’accusé qui a confirmé les dires de Toumba devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry est soutenu financièrement par ce dernier à la maison centrale de Conakry depuis 2017. Donc, pour l’avocat, c’est ce qui a poussé l’officier à venir blanchir son ex patron à la barre.

Me Pépé Antoine Lamah: « Nous avons des informations comme quoi vous et votre femme, vous êtes soutenus financièrement par le commandant Toumba depuis 2017? »

Cécé Raphaël »Non. Mais je me rappelle une fois il avait donné 300 mille francs guineens à quelqu’un pour me remettre. Et, souvent, il me fait des gestes. Il me donne des fois, 100 mille fg, 150 mille fg ou 200 mille fg ».

Me Pépé Antoine Lamah reprendre: « Est-ce que ce n’est pas à cause des gestes qu’il vous fait qui vous oblige, à venir le blanchir ici à la barre? »

Cécé Raphaël de répondre: « moi, je n’ai fait que dire les faits tels qu’ils se sont passés. »

Elisa Camara

