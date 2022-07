Procès du massacre du 28 septembre : la junte aussi donne sa date !!!

La junte est-elle dans la séduction ? Alors qu’elles sont attendues sur le dialogue et le chronogramme de la transition, les nouvelles autorités dépoussiérent le dossier du massacre du 28 septembre 2009.

Selon le porte-parole du gouvernement, l’organisstion du procès des évènements douloureux est réclamée par le colonel-président Mamadi Doumbouya au plus tard le 28 septembre prochain. Une énième date donnée.

«Le président de la Transition a instruit avec insistance le nouveau ministre de la Justice de prendre toutes les dispositions en vue d’organiser le procès des évènements douloureux du 28 septembre 2009 au plus tard le 28 septembre 2022 », a renseigné Ousmane Gaoual Diallo.

Sous Alpha Condé, l’impréparation a plusieurs fois fait mentir l’ancien ministre de la Justice Me Cheick Sako qui avait habitué les Guinéens à des annonces fortes pour ce procès. L’ex-chef du département de la Justice, pour contenter la communauté internationale, avait brandi, renseigne une source, l’imposant Palais des Nations comme lieu où ledit procès allait se tenir. Mais pour qui connaissait Alpha Condé savait pertinemment qu’une telle audience n’allait jamais se tenir dans ce bâtiment au cœur du pouvoir. Donc, pendant 11 ans, la Guinée n’a pas pu juger l’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara et ses coacusés, inculpés dans le massacre de plus 150 personnes le 28 septembre 2009 au stade du même nom â Conakry.

Pour éviter un procès bâclé, la junte doit d’abord communiquer sur l’état d’avancement des travaux du bâtiment devant abriter le procès. Ensuite, se prononcer sur le retour de Dadis Camara qui n’est rentré en Guinée que deux fois (avril 2013 sous Alpha Condé et le 22 décembre dernier avec le CNRD) depuis son éviction du pouvoir en décembre 2009.

Mediaguinee