Procès du massacre du 28 septembre: L’Ambassade des États-Unis annonce son appui au Ministère de la Justice

Le nouveau ministre de la Justice,Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme poursuit ses prises de contact. Après les tête-à-tête avec les auxiliaires de justice, Alphonse Charles Wright a rencontré ce lundi 18 juillet l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Guinée. Les échanges du jour portaient entre autres sur l’organisation du procès du massacre du septembre de 2009.

Au sortir de la rencontre, Troy Damien FITRELL, actuel Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Guinée s’est prêté aux questions des journalistes. « C’est un honneur de venir ici parce que c’est une opportunité d’exprimer la coopération entre la Guinée et les États-Unis d’Amérique. C’est un honneur aussi de connaître le nouveau ministre de la Justice et ses idées pour l’avenir de la Guinée. Nous sommes très content de voir le décret et le plan pris par le ministre pour faire ce processus parce qu’après plusieurs années, finalement nous pouvons enfin avoir justice pour cet événement… »,a-t-il fait savoir, avant de manifester la volonté de son pays à aider la Guinée notamment le département de la Justice. « Nous sommes venus exprimer l’opportunité de donner l’appui pour la procédure et pour tous les systèmes de justice en Guinée »

Prenant la parole, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme a rappelé à son tour l’opportunité de cette rencontre. » Il est d’abord de coutume à chaque fois qu’un ministre de la Justice prend fonction, que les Ambassadeurs et autres viennent faire une prise de contact avec le nouveau promu pour pouvoir échanger sur des questions de coopération bilatérale et des questions basées sur la justice et de droits de l’homme », rappelle Alphonse Charles Wright.

Ce qui fait la particularité cette visite, dit-il « C’est qu’elle intervient à un un moment où le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, comme il a promis et c’est ce qui est en train d’être réalisé en disant que désormais la boussole va être l’orientation de ses actions, a pris la responsabilité devant l’histoire d’instruire au ministère de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, d’organiser sans délai d’ici le 28 septembre 2022, le procès du présumé crime de masse, qui prend le nom le procès du 28 septembre 2009. Depuis cette annonce, les choses vont très vite, la preuve en est que nous avons réactualisé de nos jours tous les textes arrêtés qui déterminent les organes de pilotage, d’organisation de ce procès. Nous allons dès demain faire la visite des lieux pour pouvoir évaluer dans le cadre d’une mesure d’urgence quels sont les éléments qui restent à faire »

Plus loin, l’ex Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a rassuré quant à la capacité de son département à tenir ce procès qui est au centre de toutes les attentions depuis 2009. « Le ministère de la Justice a aujourd’hui la capacité manageriale de pouvoir mettre en œuvre les présents instruments de Monsieur le président de la transition et je puis vous assurer, sans le risque de me tromper, que désormais la défense des droits humains au niveau de la justice guinéenne est désormais une réalité…le droit de chacun Guinéen compte »

Pour finir, Alphonse Charles Wright invite les journalistes à faire preuve de responsabilité sociétale dans le traitement des informations pour éviter la désinformation qui est souvent source de troubles qui n’ont pas lieu d’être.

Mamadou Yaya Barry