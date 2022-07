Procès du massacre du 28 septembre: « nous sommes dans cette dynamique d’organiser ce procès qui n’a que trop duré », (Charles Wright)

Le nouveau ministre de la justice, garde des Sceaux et des Droits de l’Homme a visité ce jeudi 21 juillet, le siège en construction qui doit abriter le procès du massacre du 28 septembre 2009. Cette visite fait suite aux instructions du président de la transition relatives à l’organisation du procès du massacre du 28 septembre avant la date marquant le 13ème anniversaire de cet évènement douloureux. L’objectif de cette visite de la chancellerie sur les lieux est de faire un constat quand à l’avancement du projet.

Au sortir de cette visite, Alphonse Charles Wright a exprimé toute sa satisfaction « Je suis très satisfait de l’État d’avancement des travaux. Comme vous le savez, lors du conseil des ministres du jeudi dernier, M. Le président de la transition, dans sa responsabilité de premier garant de la défense des droits humains a décidé avec tout le gouvernement de la transition de permettre aux victimes de connaître un procès qui va s’ouvrir avant le 28 septembre 2022 », a-t-il rappelé.

Poursuivant, le Magistrat qui occupe le département de la justice guinéenne depuis le 8 juillet dernier fait savoir depuis que cette instruction du colonel Mamadi Doumbouya, ses collaborateurs sont à pied d’œuvre pour respecter le délai annoncé « le cabinet du ministère de la justice, il faut saluer tous les cadres ici, notamment madame la secrétaire générale, M. le chef de cabinet et tous les directeurs ont inscrit parmi nos priorités, la création des voies et moyens pour que ce procès qui a endeuillé assez de personnes puisse avoir lieu dans le cadre de la lutte contre l’impunité dans notre pays. La question s’est toujours posée. Où est ce que ce procès là doit avoir lieu? Aujourd’hui, j’ai envoyé les médias sur le terrain pour que cesse les rumeurs médiatiques qui pensent que tout ce qui est dit en Guinée n’est que de l’utopie. La preuve aujourd’hui, nous sommes sur le terrain, vous avez vu vous-même, je suis très heureux de l’État d’avancement des travaux. Comme j’ai dit à l’entrepreneur, c’est de mettre les bouchées doubles puisque vous savez, nous sommes en période d’hivernage, il y a beaucoup de questions d’intempéries notamment quand vous prenez l’affaire de peinture, avec la pluie et tout, ils travaillent quand-même dans des conditions difficiles ».

Plus loin, l’ex Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry souligne : « Mais J’ose croire qu’avec la volonté qu’ils ont affiché et la volonté de M. le président de la transition, ils auront toutes les ressources financières qu’il faut pour pouvoir construire et meubler ce bâtiment. Parce qu’il faut rappeler qu’ils ont le contrat de construction et d’équipements. Aujourd’hui, il y a une partie des outils de sécurisation de ce processus qui est déjà disponible, dont le stock se trouve également au niveau du ministère de la justice dont je vous inviterai à aller visiter. Tout ça pour vous dire combien de fois nous sommes résolument engagés à organiser ce procès ».

Pour finir, le Garde des Sceaux de rassurer en ces termes « Dans une ou deux semaines, nous reviendrons tous sur le terrain pour le suivi de ces travaux. Et déjà au niveau du ministère de la justice à travers la réactualisation qui a connu la mise en œuvre des organes de pilotage de ce procès, une réunion même a été tenue aujourd’hui par le comité technique de suivi. C’est pour vous dire que nous sommes dans cette dynamique d’organiser ce procès qui n’a que trop duré »

Mamadou Yaya Barry

