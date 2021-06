Procès Elhadj Doura : un étudiant présenté comme le négociateur de la rançon

Étudiant en 2ème année informatique dans une université privée de Conakry, Abdourahmane Bah a été présenté à la barre ce lundi 28 juin comme celui qui a négocié la rançon au téléphone avec la famille de l’opérateur économique, Elhadj Doura enlevé, séquestré et mort dans les mains de ses ravisseurs en 2018 à Maférinyah.

Comme ceux qui l’ont précédé à la barre ce matin notamment: Mamadou Samba Diallo et Amadou Oury Bah, l’étudiant Abdouramane Bah ” Addro” aussi a nié les faits de “complicité et d’enlèvement” pour lesquels il est poursuivi devant le tribunal de première instance de Dixinn.

Selon le jeune de 31 ans, il a connu le présumé cerveau de l’affaire Elhadj Doura, Elhadj Mamadou Diallo à travers son frère Thierno Ciré Sow.

“Je n’ai rien à voir dans cette affaire. J’étais au village quand mon frère Thierno Ciré Sow m’a appelé pour m’informer que Elhadj Mamadou m’a cité comme l’un de ses complices dans l’affaire du vieux Doura à la gendarmerie. C’est ce qui a fait que je suis directement entré à Conakry pour aller me présenter à la gendarmerie. Mais à la gendarmerie, ils m’ont torturé pour reconnaître les faits”.

Cette explication de l’étudiant a été qualifiée de contre-vérité par le procureur Daouda Diomandé qui a dit: “ce que vous dites n’est pas vrai. Personne ne vous a torturé à la gendarmerie. Cette pratique n’existe plus à la gendarmerie. Dites la vérité, vous êtes bel et bien celui a qui négocié de la rançon. Elhadj Mamadou vous a choisi pour ce rôle parceque vous parlez bien le français. Et vous avez accepté de le faire pour 10 mille dollars. Une somme que vous n’avez jamais reçue d’ailleurs. Parcequ’il ( Elhadj Mamadou) vous a tous dribblé”.

Quant à la partie civile, à sa tête Me Gabriel Faya Kamano a confié au tribunal que le nommé Thierno Ciré Sow qui n’avait pas été arrêté dans l’affaire du vieux Doura est actuellement détenu à la Maison centrale pour l’enlèvement de l’opération économique, Dansoko, avant de demander sa comparution à la prochaine audience.

Après 6 heures de débats, le juge Aboubacar Mafrein Camara a renvoyé l’affaire au 12 juillet prochain pour la poursuite des débats.

A rappeler que sur les 20 accusés dans l’affaire Elhadj Doura parmi lesquels figures des Nigérians, Sierra Léonais, Maliens, Libériens et Guinéens civils et militaires, 7 accusés ont été d’abord entendus par le tribunal.

Elisa Camara

+224654957322