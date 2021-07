Procès Elie Kamano Vs Salifou Camara ‘’Super V’’ au TPI-Dixinn : ‘’la caution fixée à 500 mille et le procès renvoyé au 28 juillet’’

Le procès dans l’affaire Salifou Camara Super V, poursuivi par Élie Kamano pour “atteinte à la vie privée d’autrui” s’est ouvert ce mercredi 7 juillet au Tribunal de Première Instance de Dixinn. Les travaux de ce jour ont porté sur la fixation de la “caution à 500 mille”

Il faut rappeler que Salifou Camara ‘’Super V’’ est poursuivi par le reggae-man Élie Kamano pour des faits qui remontent au 22 avril 2021, selon son avocat Me Salifou Béavogui. « Super V a mis des personnes anonymes aux trousses de son client et l’ont mis sur écoute téléphonique, avant de prendre ses images sans son consentement. Chose qu’a reconnue Salifou Camara Super V lors de la confrontation au premier procès. », a indiqué Me Béavogui lors d’une précédente interview qu’il a accordée à notre rédaction.

Le Tribunal de Première Instance de Dixinn a, pour sa part, renvoyé l’affaire au 28 juillet 2021, pour l’ouverture des débats.

Mamadou Yaya Barry

