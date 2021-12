Procès Eva, le Bon-société Binhai : le premier président de la Cour d’Appel ordonne le sursis à la continuation des débats

Le dossier en appel opposant Hawa Sylla ‘’Eva Kaltamba’’, Younoussa ‘’Le Bon’’ Sylla et Amara Bangoura au ministère public et la société Binhai pêche ne pourra se tenir ce mercredi 22 décembre 2021.

Pour cause, le premier président de la Cour d’Appel aurait pris une ordonnance pour ordonner le sursis à la continuation des débats sollicitée la semaine dernière par la partie civile dont la cliente Fatoumata Kéïta, représentante de la société Binhai pêche, douterait de l’impartialité de la présidente de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Conakry dans ce dossier.

Selon Me Salifou Béavogui, avocat de la partie civile, le premier président aurait pris cette décision jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande de récusation

« Le dossier n’est inscrit au rôle pour la bonne et simple raison que nous avons sollicité le sursis à la continuation des débats conformément aux dispositions du code de procédure pénale suite à la récusation contre les prévenus. Alors le premier président a pris une ordonnance par laquelle il a ordonné le sursis à la continuation des débats jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande de récusation. Donc c’est le souci d’une bonne administration de la justice. Dès que cette récusation sera réglée, les débats vont reprendre. Nous souhaitons que les débats reprennent avec une nouvelle formation. Ma cliente dit, persiste et signe qu’elle ne fait plus confiance à cette formation là et la justice doit être juste et égale pour toutes les parties », a estimé l’avocat de la partie civile qui rajoute que pour l’heure, aucune date n’avait été indiqué pour la poursuite des débats.

Poursuivis pour des faits de discrimination, abus d’autorité, vol et complicité au préjudice de la société Binhai pêche, Younoussa Sylla, Hawa Sylla et Amara Bangoura avaient écopés en première instance, d’une peine de 5 ans de prison ferme chacun et au paiement d’une amende de 10 milliards de francs guinéens.

Maciré Camara

