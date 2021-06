Procès Ismaël Condé: « je suis sûr, la semaine à venir il pourra comparaître » (Me Béavogui)

Détenu à la prison civile de Coronthie depuis 8 mois maintenant, Ismaël Condé Vice-Maire de la Commune de Matam attend toujours son procès qui pourrait finalement s’ouvrir la semaine prochaine si toutefois le parquet tient ses engagements. C’est Me Salifou Béavogui, l’avocat du prévenu, qui l’a annoncé ce Jeudi 3 juin 2021, au cours d’une interview qu’il a accordée à la presse dans l’enceinte de la Cour d’Appel de Conakry.

« Le dossier est prêt, nous avons poussé les procédures. Les deux (2) dossiers sont aujourd’hui sur le bureau du procureur par intérim que nous avons rencontré le lundi. Et notre rencontre a été précédé de plus de 5 courriers demandant l’ouverture de son procès…Finalement, nous avons eu l’engagement, si c’est maintenu parce que encore des fois ses engagements ne sont jamais maintenus. Le parquet nous a dit d’être là-bas demain, il va nous indiquer une date d’audience pour M. Ismael Condé. »

À en croire l’avocat de M. Condé, avant même qu’il ne tente de se suicider hier avec de l’eau chaude, il disait sans cesse qu’il préfère mourir car ce qu’il subit c’est de l’arbitraire. « M. Ismael Condé me disait souvent Me j’en ai assez si ça continue comme ça, je préfère me suicider. Ça, il me l’a dit à plusieurs reprises. Je ne peux pas comprendre que je sois arbitrairement arrêté, je ne suis pas jugé et je ne suis pas libéré et je continue à subir toute sorte d’harcèlement au sein de la prison civile. Bon, j’ai tenté de le calmer pour le faire revenir un peu à la raison mais est-il qu’il est désemparé et complètement désespéré. Et il n’y a aucune visibilité parce qu’aucune date n’est encore fixée pour l’ouverture de son procès. Donc, je suis sûr, dans la semaine à venir, il pourra comparaître pour être situé sur son sort. »

