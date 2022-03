Procès Mariama/Libanais renvoyé au 22 mars : le tribunal cherche interprète…

Le procès dans l’affaire de coups et blessures volontaires qui oppose Mariama Bobo Baldé au Libanais, Mouctar Djimi s’est ouvert, ce mardi 15 mars, au tribunal de première instance de mafanco, avant d’être renvoyé au 22 mars pour trouver un interprète arabe.

Appelé à la barre, le prévenu qui est accusé d’avoir percuté sur la moto la dame Mariama a fait savoir au tribunal qu’il ne comprend pas la langue française. Donc, qu’il souhaiterait s’exprimer dans sa langue maternelle qui est l’arabe. Une demande qui a poussé le juge Mohamed Sangaré a renvoyé l’affaire afin de trouver un interprète arabe.

Un renvoi qui a mis la plaignante accompagnée de son époux dans tous ses états: « celui qui me harcelait en français, il y a trois semaines dit aujourd’hui qu’il ne comprend pas français. Et, le tribunal renvoie mon dossier pour le 22 mars prochain. Cela fait trois semaines aujourd’hui que je souffre. Je souffre de douleurs de ne pas être à côté de mon époux comme il le faut. Je souffre de douleur de ne pas être avec mes enfants. Vu que j’ai attendu tout ce temps durant ces trois semaines je n’ai pas eu de bons soins ici, je vais aller ailleurs me soigner. Et, je reviendrai quand je serais rétablie », a déclaré en larmes Mariama Baldé, mère de trois enfants.

Elisa Camara

+224654957322