Malick Sankhon poursuit Soropogui pour “diffamation” : le procès renvoyé au 19 mars prochain

Ouverture jeudi du procès pour diffamation intenté par le Directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Malick Sankhon contre Etienne Soropogui au tribunal de première instance de Dixinn.

A l’audience d’aujourd’hui, les débats portaient sur la fixation de la consignation. Et au cours des débats qui ont duré juste pour quelques minutes, la partie civile par la voix de Me Lancinet Sylla a demandé que la caution soit fixée à 500.000 fg. Une demande de la partie civile que la défense, représentée par Me Mohamed Traoré, n’a pas trouvé à redire.

Pour le procureur, Boubacar Bah, cette somme proposée par la partie civile est inacceptable, avant de requérir une somme de 2 millions de francs guinéens pour la consignation.

Après avoir écouté toutes les parties, le juge Alphonse Charles Wright a fixé la caution à 2 millions de francs guinéens, avant de renvoyer l’affaire au 19 mars prochain.

Elisa Camara

