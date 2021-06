Prochaine présidentielle au Mali : un candidat demande le soutien de Conakry

Depuis sa prise du pouvoir, le Professeur Alpha Condé est devenu un stratège dans la sous-région. Longtemps considéré par certains Maliens comme l’ennemi du peuple par rapport à son soutien au président IBK, ces derniers temps, l’homme fort de Conakry semble soigner son nom au Mali pour se poser en une sorte de faiseur de roi dans ce pays frère.

Après ADEMA PASJ, la plus grande formation politique au Mali et SADI de Dr Oumar Mariko, c’est au tour du PAM ( Parti Action pour le Mali) de faire la course à Conakry pour accéder à la magistrature suprême au Mali.

Mr Ousmane Dramé, président dudit parti est venu demander le soutien de Conakry à travers son ambassadeur à Bamako, le général Fodé Keita. Dans un entretien qui a duré près de 30 minutes, ce technicien et professeur d’université a souligne son attachement à la Guinée où il a passé plus de 9 ans de service.

« Excellence, je suis très content de m’avoir reçu ce matin. L’objectif de ma visite ici, c’est de faciliter la rencontre avec les autorités de Conakry et le parti au pouvoir. Tout le monde le sait qu’ici, au Mali, si tu veux être président, il faut l’aide de Conakry. Même si vous accédez au pouvoir, vous n’avez pas le soutien de Conakry, vous ne pouvez pas travailler. », a-t-il déclaré.

En réponse, Dr Saïba Camara, le conseiller politique de l’ambassade a salué l’initiative. Et au nom de l’ambassadeur, il a remercié le candidat pour sa démarche et lui a souhaité bonne chance, tout en promettant de se référer à Conakry et de rendre compte à qui de droit.

Moussa Oulen Traoré

00223 91 89 56 37