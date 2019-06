Prochaine présidentielle : le leader du PGRP Silah Bah fixe les ambitions du parti

Le Parti Guinéen pour la Renaissance et le Progrès (PGRP) est bien implanté dans le pays. C’est Elhadj Alpha Ibrahima Silah Bah leader du parti qui l’a déclaré samedi au cours de l’assemblée générale de sa formation politique. C’était au siège à Lambanyi, dans la commune de Ratoma.

« Nous avons couvert 13 préfectures de la Moyenne Guinée et de Basse Guinée. Nous sommes allés à la rencontre des populations à la base. Ce n’est pas un processus nouveau pour nous, parce que nous l’avons déjà fait dans ce pays », dit M. Bah.

Nous savons qu’il est important de s’approcher et de parler à la base, poursuit-il. » Donc, nous sommes sortis confiants de la mission que nous avons invitée, qui nous a permis de constater tout ce qui n’allait pas dans le pays. Et tout ce qui peut empêcher le pays de décoller et d’empêcher les programmes qui sont mis en œuvre d’être exécutés correctement. Et nous avons attiré l’attention des Ministères concernés par rapport aux infrastructures qui étaient en cours, de la situation des écoles, des postes de santé. Et aussi de l’absence des enseignants dans les écoles », dénonce-t-il.

« Nous avons fait le pas nous-mêmes, avec nos maigres moyens de doter des écoles qui étaient totalement déshéritées de petits moyens pour que des enseignants puissent dispenser les cours d’une manière correcte. Et pour que les élèves aient des fournitures, donc nous l’avons fait en tant que parti, nous pensons que l’éducation c’est la clé du développement« , ajoute-t-il.

Parlant des défis à relever par son parti, l’honorable Silah Bah de dire : « la sensibilisation des populations sur ce qui constitue la force de la société civile parce que tout repose sur la force de la société civile, sa capacité d’appréhender les problèmes, et de s’assurer que le désir du peuple est vraiment pris en compte et cela se passe à travers les urnes. Donc, il faut éduquer les bases rapport à l’organisation des élections ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22