Proclamation des résultats : les Etats-Unis invitent les candidats au respect de la loi

Suite à la tension qui prévaut dans le pays à moins de 72 heures de la présidentielle du 18 octobre, le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Conakry, Steven Koutsis a, au cours d’un échange avec des journalistes, invité des acteurs politiques candidats a préserver la paix et la quiétude sociale dans le pays. Invitant la Ceni à plus de responsabilité pour une élection libre, transparente et crédible.

Au cours des échanges, le diplomate américain a confié que son pays soutient une élection apaisée et crédible. Avant d’inviter les Guinéens à éviter les violences et à engager le dialogue. Pour lui, ‘’les élections sont les meilleurs moyens pour les populations de s’exprimer’’.

A propos de l’annonce par Cellou Dalein Diallo de déclarer ses propres résultats s’il gagne le scrutin, le diplomate américain de préciser :” nous respectons la loi d’un pays. Si la loi dit que la Ceni est la seule institution habilitée à proclamer les résultats officiels, je crois que les partis politiques ont des voies de recours. Il est important que tout le monde respecte la loi. Ceci dit, qu’il est important que la Ceni fait autant que possible de faire de la transparence dans les résultats. Et il est important aussi que la Ceni donne le 18 octobre le plus rapidement les résultats. Je crois que la Ceni est consciente de sa responsabilité“.

Elisa Camara

