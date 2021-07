Productions locales : vers l’organisation d’un salon à Conakry

Une rencontre dénommée « salon des productions locales » se tiendra du 25 au 30 octobre 2021 au chapiteau du palais du peuple. L’initiative est du Directeur général de l’Agilités, Mohamed Bangoura connu sous le nom de ‘’Bang’s’’ en collaboration avec la structure By Issa et d’autres partenaires.

Face à la presse ce vendredi, Mohamed Bangoura ‘’Bang’s’’ a donné d’amples détaillés sur cet évènement qui vise à créer un lien ‘’fort’’ entre le producteur et le consommateur. A l’en croire, ce salon a six (6) objectifs prioritaires qui sont : Rapprocher davantage les consommateurs guinéens des produits fabriqués localement ; Réduire la dépense du marché guinéen des produits importés ; Promouvoir le talent et le savoir-faire guinéens dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat, de la gastronomie, des mines, du tourisme, de la culture, de la mode ; Mobiliser davantage les médias et les influenceurs autour des efforts consentis par les producteurs locaux dans leur processus de fabrication ; Inciter les Guinéens à faire de l’achat un acte responsable.

« L’idée m’est venue parce que j’ai constaté qu’au niveau local, il avait plus en plus d’entrepreneurs. Mais n’y avait personne qui essayait au quotidien de mettre en valeur la créativité guinéenne, qui s’appuyait sur ce qui était fait chez nous, qui le transformait avec de maigres moyens et qui le mettait à la disposition de nous les consommateurs. J’ai vu qu’il avait beaucoup d’entrepreneurs dans ce sens, mais peu de lumière, d’article, de reportage et peu de lien entre eux (producteurs) et les consommateurs. Donc je me suis dis qu’avec ma petite expérience mais également notre savoir-faire en tant qu’agence de communication et surtout les relations qu’on a dans les médias, on sait dit qu’on va essayer de mettre tout ça ensemble, de réunir tous ces acteurs autour de ce qui nous appartient. Et que le consommer guinéen soit inscrit de manière définitive ou alors à défaut, de manière durable dans nos habitudes. Mais cela ne peut se faire lorsqu’on met de la lumière sur ce qui se fait de beau ou de bien. Mais aussi, lorsque des spécialistes, des experts des sujets dont on va parler se mettent ensemble et discutent pour voir quels sont les obstacles qui sont rencontrés. Et essayer aussi de trouver les moyens pour permettre à ces obstacles d’être surmontés et permettre aux générations futures de faire du consommer guinéen, une évidence. C’est ce qui nous a poussés à créer cet évènement », a précisé le patron de l’Agilités.

Poursuivant, il dira qu’ils (organisateurs) essayeront de réunir les différents secteurs à savoir l’agrobusiness, l’industrie, l’artisanat, des artistes, des écrivains qui font des choses extraordinaires, qui produisent localement, mais qui n’ont pas suffisamment d’espace pour exprimer ce savoir-faire.

« Donc l’idée de ce salon, c’est de créer cet espace, ce cadre et ce lien entre le producteur et le consommateur. Et faire de telle sorte que le lien soit durable », a-t-il mentionné, avant d’annoncer que ce salon aura beaucoup de particularités.

Youssouf Keita