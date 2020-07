Profanation de la tombe du président Sékou Touré : ”le PDG-RDA ne tolérera jamais un acte aussi cruel que barbare” (déclaration)

Le PDG-RDA -dirigé par Mohamed Touré- s’est fendu d’une déclaration pour dénoncer avec force la profanation de la tombe du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré…

DÉCLARATION RELATIVE A LA PROFANATION DE LA TOMBE DU PRÉSIDENT AHMED SEKOU TOURE, RESPONSABLE SUPRÊME DE LA RÉVOLUTION.

Le Bureau Politique National du PDG-RDA

Peuple de Guinée

Peuple d’Afrique

Vous venez d’être témoins d’un acte ignoble, criminel sans fondement perpétré par un individu porteur de toute une tendance haineuse et revancharde très minoritaire, ce 14 juillet 2020. Le mausolée de la République de Guinée, Symbole de la Souveraineté, de la Dignité de notre Peuple, ou repose des Héros de notre Nation, vient de subir l’acte le plus perfide que la Guinée ait jamais connu; la Profanation. Oui, le mausolée abritant la tombe du Libérateur de notre pays la Guinée, et pourquoi pas de l’Afrique, le Président Ahmed Sékou Touré a été profané ce mardi 14 juillet 2020.

Les Héros de la Nation : Alpha Yaya Diallo, Almamy Samory Touré, M’Ballia Camara, Hadja Mafory Bangoura, El hadj Saïfoulaye Diallo, Morifindian Diabaté et récemment Hadja Jeanne Martin Cissé, reposent tous dans ce mausolée.

L’Histoire retiendra une fois cette nouvelle agression physique dirigée contre la Nation guinéenne, toute entière et contre l’Afrique, comme celle du 22 Novembre 1970 et bien d’autres ourdies par les forces du mal.

Le PDG-RDA fidèle à sa tradition ne tolérera pas et ne tolérera jamais un acte aussi cruel que barbare, cruel, qu’odieux, perpétré en défi contre la Nation, son harmonie et sa cohésion pour lesquelles nos emblématiques devanciers ont consacré leurs vies entières.

Le PDG-RDA par cette déclaration informe l’opinion nationale et internationale : la CEDEAO, l’UA, et prend à témoins les chefs d’Etats africains et leurs Peuples respectifs, les Peuples du monde entier épris de liberté, de paix et de justice sociale qu’une réponse à la dimension de l’acte commis par les ennemis de la Nation et de sa Révolution Démocratique Africaine sera apportée par le Peuple militant de Guinée tout entier.

Nous militants et sympathisants du Parti, en appelons à la retenue les militants du Parti, et nous engageons la responsabilité de la République à faire au plus vite, toute la lumière sur cette perfide agression.

Gloire éternelle au Président Ahmed Sékou Touré !

Prêt pour la Révolution !

Fait à conakry, le 15 juillet 2020

Camarade Mohamed Touré

Secrétaire Général du PDG-RDA

P/O Honorable Oyé Beavogui

Secrétaire Général par Intérim