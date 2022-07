Programme des obsèques de Maître Barry, saxophoniste altruiste

Les familles Barry et Soumah vous informent que le corps de leur fils, frère, papa, oncle, épouse et grand père Mamadou Aliou Barry (Maître Barry) chef d’orchestre de {African Groove}, arrivera ce mardi 02 Août à l’aéroport Ahmed Sékou Touré de Gbessia, à partir de 21h temps universel, et direction la morgue de Ignace Deen. Et le Mercredi à 9hr exposition du corps au Chapiteau de By Issa du palais du peuple, qui sera suivi des témoignages et projections des œuvres du grand Maître, et à 13hr à la mosquée de Sans Fil pour la prière et 14hr au cimetière de Cameroun pour l’enterrement.

La famille Barry et Soumah vous remercient d’avance pour votre soutien et disponibilité.

Que l’Ame de notre Maître Barry repose en Paix. Et que la terre Guinéenne qu’il a tant servit loyalement et avec fierté, lui soit légère. Inch-Allah Amen ! ! !