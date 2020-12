Projet chemin de fer Conakry-Bamako : des experts de la société allemande ‘’OBERMEYER’’ sont à Conakry

Intéressés par plusieurs projets dont celui de la réalisation du chemin de fer Conakry-Bamako, des experts d’une société allemande dénommée ‘’OBERMEYER’’ sont arrivés en Guinée dans la soirée de ce dimanche, 13 décembre 2020.

Ils (experts) ont été accueillis à l’aéroport international de Conakry (Gbessia) par le secrétaire général du département en charge de la Coopération Internationale et de l’Intégration Africaine, Mohamed Hady Barry.

Conduite Christos Nikolaou, chef de la mission, ces experts comptent échanger dans les prochains jours avec des responsables des différents secteurs qui les intéressent.

« Nous sommes au nombre de trois (3) personnes et nous représentons la société allemande Obermeyer. Notre société veut développer certains projets d’infrastructures parce que nous croyons fermement à l’énorme capacité de la Guinée. Nous sommes intéressés par le projet de chemin de fer Conakry-Kankan-Bamako, le domaine des transports maritimes et aussi le domaine minier. Nous avons déjà organisé quelques réunions avec les autorités compétentes des différents secteurs. Nous voulons réellement nous engager pour développer certains projets stratégiques pour le pays », dira-t-il entre autres.

Pour sa part, Mohamed Hady Barry s’est réjoui de la venue de ces experts, avant d’indiquer : « Dans un premier temps il y a trois experts qui sont venus. Depuis un certain temps si vous vous souvenez, le Ministère de la Coopération avait déjà informé qu’il était en contact avec des investisseurs. Nous, nous sommes chargés de faire une sorte de passerelle entre les investisseurs dans le cadre de la mobilisation des fonds pour le développement du pays, avec les ministères sectoriels. La société Obermeyer, c’est l’une des plus grandes sociétés compétentes dans le domaine des infrastructures. Et je crois qu’ils sont surtout intéressés ici par le projet de chemin de fer Conakry-Bamako, entre autres », dira-t-il.

Youssouf Keita