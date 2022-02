Projet de migration vers le numérique : la ministre Rose Pola Pricemou à la rencontre des partenaires, à Paris

La ministre de l’Information et de la Communication en séjour de travail à Paris a rencontré plusieurs partenaires techniques pour expliquer sa vision des changements à apporter à la télévision guinéenne.

Première sortie de travail, et déjà plusieurs contacts établis avec de potentiels partenaires techniques. Il s’agit de Thomson Broadcast , France Média Monde, RFI, France 24, Canal plus et TV5 Monde pour mesurer l’ampleur des innovations à apporter au secteur de l’audio visuel guinéen. La ministre caresse le rêve d’aller rapidement vers une réelle mutation numérique conformément à la vision du président de la transition et suivant les attentes du peuple.

Des échanges francs et des promesses fermes pour tenir le pari de la transition numérique. Outre l’apport technique attendu, la Guinée souhaite également aller vers la formation des agents et l’archivage des contenus audiovisuels , d’où sa rencontre avec l’INA.Ce volet est une priorité pour la ministre de l’information et de la communication.

Mediaguinee