Conakry rappelle Le Drian à l’ordre

Du berger à la bergère. Le ministre guinéen des Affaires étrangères Mamadi Touré a répliqué vendredi à la sortie de son homologue français Jean-Yves Le Drian qui a dénoncé dans un langage diplomatique la décision des autorités guinéennes à proposer une nouvelle constitution.

« La République de Guinée, respectueuse de la souveraineté de tous les Etats, reconnait le droit de tous les peuples du monde de faire le choix de leur avenir et de décider de leur destin. Tout comme ouverte aux débats et à la contradiction propre à la démocratie, la Guinée reconnait à chacun de ses citoyens et à d’autres le droit et la liberté de donner leurs points de vue sur n’importe quel sujet qui ne peut faire l’unanimité dans aucun pays et dans aucune société démocratique », a rappelé M. Touré, cité par la télévision nationale. Ajoutant que « dans le respect des lois qui la régissent, la République de Guinée rassure tous ses partenaires que ses choix tiendront compte dans la transparence et l’équité dans la volonté du peuple seul souverain de ses engagements internationaux ».

Jean Yves Le Drain avait déclaré devant la commission de étrangères à Paris a déclaré que le projet de nouvelle constitution n’est pas obligatoirement partagé par la population et les voisins.

« C’est la situation la plus sensible aujourd’hui (dans la région) et l’engagement du président Alpha Condé à demander une réforme de la Constitution ne nous paraît pas être obligatoirement partagé ni par sa population ni par ses voisins », a martelé M. Le Drian dont le pays a plusieurs fois rappelé qu’il reste opposé à tout changement de constitution devant maintenir un chef de l’Etat au pouvoir.