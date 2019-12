Projet de nouvelle constitution en Guinée : déclaration de la CODENOC

La Coalition Démocratique pour une Nouvelle Constitution (CODENOC) se félicite de l’adresse à la nation de ce jeudi, 19 décembre 2019, de monsieur le Président de la République, Professeur Alpha CONDE, dans laquelle, il a annoncé au peuple de Guinée, à la suite des consultations nationales engagées à cet effet, la tenue d’un référendum pour doter notre pays d’une nouvelle Constitution.

La CODENOC salue un exercice historique et pleinement démocratique à l’aune des enjeux nationaux de l’heure et des perspectives et aspirations populaires de consolidation de notre démocratie ainsi que de la promotion du développement national.

La Coalition démocratique précise qu’en matière de vie publique, le référendum demeure la voie la plus achevée de l’expression démocratique à même de trancher les matières relevant du « contrat social ».

La Coalition Démocratique pour une Nouvelle Constitution soutient qu’en raison du débat national qui a prévalu durant de longs mois, dans l’opinion publique et entre les acteurs de la vie nationale, le Président de la République n’avait d’autre choix que de recourir à l’arbitrage du peuple, seul dépositaire direct de la souveraineté, sur un processus hautement crucial.

La CODENOC invite l’ensemble de ses adhérents où qu’ils se trouvent, ainsi que tous les citoyens libres et engagés, à s’impliquer davantage, dans la paix, l’unité et la concorde nationales, en faveur du processus de vulgarisation de l’avant-projet du texte constitutionnel et à favoriser l’adhésion de la frange la plus majoritaire du peuple de Guinée à la nouvelle Constitution.

La Coalition Démocratique pour une Nouvelle Constitution réaffirme sa volonté de poursuivre son engagement total en faveur de l’exercice pleinement par le peuple souverain de Guinée de son droit inaliénable, intransmissible et imprescriptible à décider lui-même de ses institutions, de son destin et en toute légitimité de l’établissement d’une nouvelle Constitution.

Vive le référendum !

Vive la nouvelle Constitution !

Vive la Guinée !

Conakry, le 20 décembre 2019

La CODENOC