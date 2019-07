Projet de nouvelle constitution : la jeunesse du RPG veut emboîter le pas au gouvernement, dimanche

Comme il fallait s’y attendre, le Président de la République ayant « pris acte de la volonté librement exprimée par la totalité des membres du gouvernement de s’inscrire résolument dans la dynamique du référendum pour une nouvelle constitution », la jeunesse du RPG entend saisir la balle au bond, ce dimanche 7 juillet, pour faire une déclaration afin d’annoncer les couleurs de son côté.

L’annonce a été faite par Bany Sangaré, Secrétaire général du RPG, à l’occasion d’un point de presse, ce vendredi 5 juillet, à Conakry.

« Après que le bureau politique ait fait sa déclaration solennelle au mois de mai dernier, le gouvernement également unanimement engagé à accompagner la nouvelle constitution et le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé ayant pris acte de l’engagement du gouvernement et de l’ensemble des mouvements citoyens qui sont organisés à travers le pays, les structures de jeunesse du RPG-arc-en-ciel se sont retrouvées, ont analysé et ont décidé qu’il faut emboiter le pas pour prouver que là où le Président de la République, président du parti est, sa jeunesse sera. Nous sommes derrière lui pour l’accompagner dans son projet de révision constitutionnelle, dans son projet de référendum. C’est pourquoi l’ensemble des structures de jeunesse du parti, structures statutaires, structures parallèles, et structures d’appui ont décidé à travers une déclaration de montrer leur position collective de soutien ou d’adhésion à ce programme. C’est ce qui a motivé la convocation de l’assemblée générale dimanche pour que l’opinion nationale et internationale sachent que la jeunesse du parti sans exclusive est avec le parti et avec le Pr Alpha Condé », a déclaré Bany Sangaré.

Selon le responsable de la jeunesse du parti au pouvoir, le 4 juillet dernier, à la réunion ordinaire du bureau politique national, la question a été évoquée, le bureau politique a entériné la décision et plusieurs membres dudit bureau seront l’assemblée générale du dimanche pour accompagner la jeunesse et écouter sa déclaration.

« Donc la balle est partie et la jeunesse sera là pour accompagnera le Président de la République comme elle l’a toujours été », promet Bany Sangaré.

Issa