Projet d’implantation d’une usine d’alumine à Boké : l’AMSP interpelle la SMB et les autorités guinéennes sur les attentes des populations impactées

L’Association Mine Sans Pauvreté (AMSP) a animé un point de presse ce vendredi 23 avril 2021, à son siège à Lambanyi, en haute banlieue de Conakry. L’objectif est d’interpeller ou d’expliquer aux autorités du secteur minier guinéen, plus précisément à l’entreprise Consorption SMB et au public guinéen les préoccupations liées à la réalisation du projet de construction d’une raffinerie d’alumine à Boké. À cet effet, un rapport a été produit par le cabinet d’études de la Société Environnementale et Sociale (SES) pour élucider les impacts positifs et négatifs ainsi que les mesures d’atténuation suite à l’implantation de cette usine d’alumine.

« Ce rapport n’est pas suffisamment informé des mesures d’atténuation des impacts du projet. C’est pourquoi nous avons voulu communiquer là-dessus pour attirer l’attention des acteurs et l’entreprise responsable, le cabinet d’étude et l’État Guinéen à réfléchir sur les mesures concrètes par rapport à ce projet. Il y a des mesures qui doivent être appliquées avant le démarrage du projet, il y a des mesures qui seront observées tout au long de la phase de construction du projet et tout au long de la phase d’opérationnalisation. Ça, il faut que les techniciens de l’État puissent veiller à cela, à ce que cela puisse être appliqué. Une raffinerie d’alumine est différente d’une simple mine d’extraction ou de fonctionnement d’un port, il y a beaucoup de choses liées à la santé publique par rapport à cela. Ils n’ont pas annoncé que des terres alternatives seront identifiées et aménagées pour ces populations… », fait remarquer le Directeur de Programme des Communautés Minières Fortes (PCMC), Mamady Koïvogui.

Dans ses explications, il a tenu à rappeler que l’Association Mine Sans Pauvreté (AMSP ), qui regroupe plusieurs associations, a, après études et consultations auprès des populations, répertorié quelques impacts liés à ce projet. « Il y a des villages qui seront déplacés, dont 2 permanents et 2 saisonniers. Il y a la perte de nombreuses terres agricoles, il y a la pollution de l’air par des particules fines suite au soulèvement de la poussière. Ce qui peut affecter les hommes et les animaux, même les plantes. Il y a également la pollution des eaux de surface et souveraines à travers le soulèvement de la boue rouge. Il y a aussi les cas d’accidents des engins roulants. Déjà, les infrastructures qui sont là : les routes minières, la présence du port, on a souvent assisté à des cas d’accidents au niveau des hommes mais aussi au niveau du bétail. Il y a aussi les vibrations et les bruits sonores. Il y a la santé communautaire qu’il faut prendre avec beaucoup de sérieux », a-t-il soulevé.

Pour eux, les impacts ne sont pas seulement que négatifs, il y a des impacts positifs. « D’abord, il y a l’emploi déjà que ça va générer dans la localité où la raffinerie va être implantée. Nous savons que le chômage bat son plein. Le rapport mentionne qu’il y aura plus de 500 emplois directs par rapport à l’usine, c’est déjà important. Le projet pourrait implanter d’autres infrastructures de développement dans la zone. Vous avez entendu la lecture de quelques citoyens. Même si tout cela n’est pas pris en compte, nous espérons que le projet pourra prendre en compte, au moins, la construction de certaines écoles, des centres de santé ainsi que l’amélioration du réseau routier. Il y a aussi le désenclavement de la zone et le développement du commerce. », indique M. Koïvogui.

Pour finir, il faut retenir que les populations impactées par ce projet ont aussi exprimé leurs attentes qui sont entres autres : la construction des centres de santé, des terrains de football, des lieux des loisirs pour les jeunes, l’électricité, des centres de formation, la construction des mosquées et le soutien aux agriculteurs et aux éleveurs, le reboisement des sites exploités et l’aide liée aux activités génératrices de revenus.

Mamadou Yaya Barry