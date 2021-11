Projet FIFA Forward: vers la livraison de l’Hotel du Syli de Guinée (Mamady Kaba)

Dans le cadre du projet FIFA FORWARD, la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) a bénéficié d’un don estimé à 157.000 dollars américains. Un fonds qui rentre dans le cadre de l’aménagement et de l’ameublement du complexe hôtelier du Syli National de Guinée. Cet hôtel bâti à Nongo, à proximité du centre technique, est composé de 28 chambres, des salons, des cuisines et de salle de musculation.



Ce vendredi 19 novembre, notre rédaction a effectué une visite guidée dans cet hôtel accompagné de Mamady Kaba, chargé de programme, du projet Forward à la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT). Très satisfait des travaux, M. Kaba promet de livrer ce joli bijou dans 3 semaines.



« Aujourd’hui, nous sommes à la dernière phase de l’implémentation de ce projet hôtelier, On a réussi à bénéficier tout récemment d’un financement à hauteur de 157,000 Dollars US concernant l’équipement et l’ameublement et l’aménagement de l’intérieur de l’hôtel. Aujourd’hui, on a fini la phase de la climatisation de l’hôtel et aujourd’hui nous sommes à la phase de l’installation des meubles composés des lits, des armoires et de l’électroménager. Vous même vous le constatez nous sommes à l’instant même en train d’aménager la cour, il y a un prestataire qui a été déjà retenu pour ça. Donc pratiquement dans 10 à 15 jours, l’on pourra livrer la clé de cet hôtel.».

Selon des sources médiatiques, des meubles ont été installés auparavant, dans ce complexe hôtelier, mais pour des problèmes des factures impayées, ils ont été désinstallés. M. Kaba rassure que tel n’est pas le cas « Un monsieur était venu installer quelques lits, mais les meubles installés ne correspondaient pas aux normes de la Fédération…»

Mamadou Yaya Barry

622266708