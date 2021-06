Projet “Mon quartier propre ” : la campagne nationale de sensibilisation citoyenne lancée, samedi

🛑COMMUNIQUE– Sous la Haute Autorité de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE, le Gouvernement de la République, à travers le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement procédera au lancement officiel de la Campagne nationale de sensibilisation citoyenne sur l’assainissement au tour du Projet « MON QUARTIER PROPRE » le samedi, 05 juin 2021 .

Ce programme de sensibilisation vise à informer, mobiliser et responsabiliser les populations vis-à-vis de leur devoir citoyen en vue qu’elles participent activement à l’assainissement de leur environnement immédiat mais aussi qu’elles s’abonnent aux PME pour la pré-collecte et le transfert des ordures dans les zones de Tri et de Transit (ZTT). Cette campagne vient donc en appui à la volonté politique fortement exprimée par le Chef de l’Etat qui a inscrit l’eau et l’assainissement parmi les priorités de son Mandat.

La première phase de la campagne « MON QUARTIER PROPRE » couvrira le grand Conakry (il s’agit des communes de Kaloum, Dixinn, Matam, Ratoma, Matoto, Manéah, Coyah et Dubréka) pendant une année, à compter du 05 juin 2021.

L’exécution des activités de ce projet est assurée par l’Agence Nationale de l’Assainissement et de la Salubrité Publique (ANASP) en relation avec l’Agence Belge de développement ENABEL, à travers son programme Sanita villes-propres sur financement de l’Union européenne dans le cadre du 11e FED.

Pour une large sensibilisation de la population, un réseau de trente influenceurs avec le titre d’ambassadeurs de la propreté, issus du monde culturel, de la société civile et des Medias a été mis à contribution pour toucher le plus grand nombre de personnes gage de l’implication positive de celles-ci aux activités d’assainissement du grand Conakry.

Au nom du Chef de l’Etat et de son Gouvernement, les ambassadeurs de la propreté ont été exhortés à user de leurs influences et de leur notoriété pour contribuer de manière positive au changement de comportement et de mentalité des Guinéens.

Conakry, le 03 Juin 2021

Elhadj Papa Koly KOUROUMA