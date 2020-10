Projet Rajeunir et Féminiser l’Administration Guinéenne choisit le candidat Alpha Condé

DECLARATION- Peuple de Guinée !

Chers compatriotes !

Guinéennes et guinéens !

Dans la marche de chaque peuple, il arrive des moments qui exigent un éveil patriotique où l’intérêt supérieur de la nation est mis au-dessus de tout.

Au regard du passé, du présent, et des perspectives futures de notre chère Guinée entant que nation, le peuple de Guinée reste toujours uni, soudé et fidèle derrière son Chef.

En cette période électorale où nous allons choisir celui qui doit présider notre commun destin pour les six années à venir, les 1200 jeunes formés dans le cadre du Projet ‘’Rajeunir et Féminiser l’Administration Guinéenne’’ sont conscients que depuis l’avènement du Professeur Alpha CONDE à la tête de notre pays, le gouvernement a investi d’énormes efforts dans la formation et la valorisation des jeunes et des femmes.

Grâce à l’implication personnelle du Chef de l’Etat et l’appui de la Coopération française, le Projet ‘’Rajeunir et Féminiser l’Administration Guinéenne’’, a été un grand succès.

Ce Projet a permis la formation de 1200 jeunes fonctionnaires capables d’organiser, de gérer un service, de fédérer et de diriger des équipes, de conduire et d’évaluer les programmes et en fin, de contrôler et de rendre compte de l’action administrative.

Peuple de Guinée !

Chers compatriotes !

A ce jour, grâce au Leadership et à la bienveillance du Chef de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE des certifiés de ce projet occupent des postes de responsabilités dont : une Ministre, des Conseillers, des Directeurs Nationaux, des Directeurs Généraux, des Divisionnaires des Ressources Humaines, des Inspecteurs d’Etat, des Inspecteurs Financiers, des DAAF, des SAAF, des Auditeurs, des Contrôleurs financiers, des Agents Comptables, des Secrétaires Généraux des Communes, des chefs de section, etc.

Peuple de Guinée !

Chers compatriotes !

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons :

à maintenir la paix et l’unité nationale sans lesquelles aucun développement n’est possible ;

à faire le choix utile, l’unique choix qui n’est autre que le Président Professeur Alpha CONDE, l’homme du changement !

Vive le Projet Rajeunir et Féminiser l’Administration Guinéenne ;

Vive l’Unité Nationale ;

Vive le Président Professeur Alpha CONDE, notre CHAMPION.

QUE DIEU BENISSE LA GUINEE ET LES GUINEENS !

OUI ENSEMBLE NOUS POUVONS !

Conakry, le …….. octobre 2020

POUR LA COORDINATION

LE COORDINATEUR