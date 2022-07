Projet Simandou : le ministre des Mines ordonne l’arrêt de toutes les activités

Enième rebondissement dans le projet Simandou. A travers une lettre adressée aux sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer, le ministre guinéen des Mines et de la géologie ordonne l’arrêt immédiat de toutes les activités dans le cadre du projet Simandou, à compter du lundi 04 juillet, sur toute l’étendue territoire national.



Moussa Magassouba justifie sa décision par le manque de volonté des deux sociétés d’appliquer un des points phares de l’accord cadre signé le 25 mars entre l’État et les deux géants miniers. Dans ledit accord cadre, les deux sociétés se sont engagées à privilégier un partenariat gagnant-gagnant nécessaire au co-développement du projet Simandou.

Cette décision du ministre des mines et de la géologie intervient après l’expiration du délai de quatorze jours supplémentaires accordé par le président de la transition aux deux sociétés pour la création de la co-entreprise.

Par ailleurs, Moussa Magassouba souligne que le comité stratégique du projet Simandou est disposé à recevoir les deux sociétés minières pour la signature des statuts de la co-entreprise.

A rappeler que Winning consortium Simandou (WCS) détient la responsabilité des blocs (1) et (2) tandis que Simfer a la responsabilité des blocs (3) et (4) du projet Simandou.

Sadjo Bah