Promesses électorales d’Alpha Condé et son gouvernement: Lahidi répertorie 354 promesses, dont 14% pour le secteur des Mines

Pour évaluer les promesses du Président de la République, le Pr Alpha Condé et de son Gouvernement, au compte de son nouveau mandat (2020-2026), l’Association des Bloggeurs de Guinée (ABLOGUI) a rendu public ce mardi 11 mai 2021, à la Maison Commune des Journalistes, le huitième rapport de sa plate-forme ‘’Lahidi’’. Ce rapport mentionne que parmi les 354 promesses, les secteurs qui engrangent plus de promesses sont les secteurs de Économie-Finances, qui a lui seul 49 promesses, soit 14%, le secteur de Éducation nationale et enfin le secteur des Mines.

Dans ce rapport fait à l’issue d’une analyse, dit-il, Lahidi a répertorié : « 354 promesses issues des sources suivantes. Gouvernance 2020-2026, qui sont réparties dans 20 secteurs. 200 promesses; la déclaration de Politique Générale du Premier Ministre Kassory Fofana 113 promesses; le discours de gouverner autrement du président Alpha Condé 25 promesses. À toutes ces promesses s’ajoutent les comptes qui sont issus des comptes rendus produits par les médias qui sont des comptes rendus des tournées électorales du Président de la République. », explique Mamadou Alfa Diallo.

En effet, dit-il, « L’autre secteur qui attire notre attention c’est le secteur des Mines dont 18 promesses sont issues du programme 2020-2026 du président de la République et 7 sur la déclaration de Politique Générale du Premier Ministre Kassory Fofana et des sources médias… Ainsi suivra, le secteur de l’Education nationale qui a les mêmes promesses que le secteur des Mines. Et là, le président semble prioriser l’enseignement technique et la formation professionnelle et il veut faire aussi la Promotion de la Recherche. Ce qui fait que le président veut allouer chaque 10 milliards pour financer les bourses de mérite pour les étudiants des écoles professionnelles…Et le secteur le plus pauvre, c’est le secteur du Tourisme avec seulement 2 promesses contrairement à 2015-2020 où le président a pris 16 engagements dans ce secteur et seulement 6% de ces engagements ont été réalisés. Au-delà des secteurs, il y a le secteur des TIC qui fait une grande apparition dans ce document. », mentionne ce rapport.

Pour finir, il faut retenir à cause du caractère imprécis, dit-il, de certains engagements, la plate-forme Lahidi va finalement « suivre que 263 promesses. Nous avons aussi noté que certains engagements pris par Alpha Condé en 2015 ont été reconduits dans son programme de Gouvernance 2020-2026 et, d’autres promesses faites dans l’ancien programme de gouvernance 2015-2020 ont été tout simplement abandonnées. »

Mamadou Alfa Diallo a, dans ses explications, fait savoir que le rôle de Lahidi ne s’inscrit pas dans une logique « de dire que c’est fait ou ce n’est pas fait. C’est de permettre aux citoyens de se doter d’un outil d’évaluation objective et impartiale des actions du chef de l’État sur la base des engagements pris en période électorale. »

Mamadou Yaya Barry