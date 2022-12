Promo Canal+ : le décodeur HD à 40 000 Gnf dans la limite des stocks, du 1er au 17 décembre

Pour bien passer les fêtes de fin d’année, la chaîne cryptée Canal+ propose une promotion exceptionnelle à ses abonnés.

La promo exceptionnelle proposée par Canal+ est composée d’une diminution du prix du décodeur HD, une bonne programmation et un contenu inédit.

Selon le directeur général de Canal+ Guinée, ladite promo débute dès ce jeudi 1er décembre avec le prix du décodeur HD revu à la baisse.

« Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir de demain 1er décembre, le prix du décodeur passe de 50 000 à 40 000 Gnf. Tout le monde pourra se procurer ce décodeur à partir de nos points de vente. On en a 1 500 sur le territoire national. C’est un prix qui est accessible à tout le monde. Il faut en profiter et comme on l’a dit, dans la limite du stock disponible », a annoncé Adama Koné, directeur général de Canal+ Guinée. Et d’ajouter : « on va continuer d’accompagner les acteurs locaux, à programmer, à produire les contenus locaux. On encourage route personne qui a des idées, des projets, des contenus locaux. On est prêt à les accompagner. Ça, ce sont les informations, ce sont les offres qu’on apporte au marché pour cette fin d’année ».

Outre le prix exceptionnel du décodeur HD, l’offre de générosité continue pour tous les abonnés. Pour tout réabonnement, 15 jours sont offerts à la formule TOUT CANAL+

Et dès le 11 décembre, Kongossa Lounge, la première série CANAL+ Original 100% humour arrive sur CANAL+ POP.

Kongossa Lounge est une série qui réunit des talents humoristiques africains tels que :

Oumar Manet, Star guinéenne du Stand-up ;

Sylvanie Njeng, jeune humoriste camerounaise ;

Prissy la Dégameuse, actrice et humoriste ivoirienne ;

Juste Parfait, humoriste, acteur congolais ;

Valery Nongo, humoriste camerounais.

Et ce n’est pas tout puisque pour le plaisir de ses abonnés, la chaîne cryptée propose l’application CANAL+ qui dispose de nouvelles fonctionnalités telles que : la fonction multi-live qui permet de suivre plusieurs programmes en même temps et ne rien rater des programmes préférés des abonnés.

Il y a aussi le profil KIDS avec des contenus 100% jeunesse qui permet de dissocier son compte personnel avec celui des enfants en créant un profil KIDS pour des contenus adaptés à leur âge. Le contrôle de la consommation data en choisissant la qualité d’image qui convient aux abonnés.

Dans la série des innovations, il y a Trace Academia, un partenariat scellé entre CANAL+ et TRACE.



Selon David Mignot, le directeur général Afrique du groupe CANAL+, TRACE Academia permet de : « se former comme installateur. Pour les jeunes, vous trouvez quasiment, 160 formations différentes, entièrement gratuites sur l’application TRACE de la marque bien connue. Tout ça, c’est pour cette fin d’année », a-t-il déclaré avant de décliner les ambitions de CANAL+ : « on a un produit qu’on pense être la meilleure en terme d’audiovisuel. Notre ambition est que les gens ne se posent plus la question, c’est que même les familles les plus modestes ne se posent la question, se dire, est-ce que CANAL+, c’est pour moi. Notre ambition, c’est d’amener ce produit, cette grande marque, grande technologie, à l’ensemble des familles ici en Guinée ».

Sadjo Bah