Promo fin d’année d’Orange-Guinée : les 2000 gagnants de la semaine partent avec leurs cadeaux

La société de téléphonie mobile Orange-Guinée a procédé ce mercredi 8 janvier, à la remise des lots de la promo fin d’année aux 2000 gagnants de la semaine en présence d’un huissier de justice. C’était à la foire internationale de Conakry sise dans l’enceinte du palais du peuple.

Ces lots de cette quatrième journée sont aussi composés de Cash d’un million de francs guinéens pour 100 gagnants, 10 millions de francs guinéens pour un gagnant et des minutes d’appels vers le réseau Orange et forfaits d’internet pour 150 gagnants.

Selon le chef Mass Market d’Orange-Guinée, Ibrahima Kalil Magassouba : « Pour participer à cette promo, il suffit de recharger votre puce pour un minimum de 5000 fg ou plus avec la carte E- recharge, par Orange Money y compris les transferts de crédits venant de l’étranger pour être dans la base du tirage».

A l’en croire, « chaque semaine nous tirons 2ooo gagnants auxquels nous offrons du cash. Nous avons 100 gagnants d’un million, nous avons un gagnant de la semaine de 10 millions. Et nous avons 150 gagnants pour des minutes d’appels vers le réseau Orange et des forfaits internet. Et aussi il y’a la possibilité de vérifier son compte d’expulsion dans la base à GPS1 faisant le code *112#. Et je tiens à rappeler qu’il n’y a qu’un seul numéro qui est habilité à appeler les heureux gagnants de cette promo, c’est le 624444444 », a-t-il précisé.

L’une des heureuses gagnantes du montant d’un million, Aissatou Sylla n’a pas manqué d’exprimer sa joie : « je suis très contente et je remercie la société Orange. C’est vous le N°1. »

Cette promo fin d’année Orange qui a débuté le 2 décembre dernier pour prendre fin le 12 janvier prochain, 12.001 gagnants sont attendus dont 1 gagnant de Jackpot de 200 millions francs guinéens.

A noter qu’à la même occasion, la société orange a aussi profité pour procéder à la deuxième remise de sa promo Cash gagnant Orange Money qui récompense 50 abonnés par semaine avec une somme de 500 francs guinéens chacun.

Abdoulaye Soumah, l’un des gagnants de 500 Francs Guinéens a dit ceci : « je remercie la société orange et j’encourage tout le monde à se procurer de la puce Orange-Guinée… »

Pour participer aussi à cette promo mise en place depuis le 10 décembre dernier pour terminer le 10 janvier prochain, il s’agit de recevoir de l’argent de l’étranger ou faire un retrait sur son compte Orange Money puis composer le *147# pour être dans la base de tirage.

Elisa Camara

+224654957322