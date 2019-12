Promo fin d’année Orange : les heureux gagnants de la semaine récompensés

Deuxième journée, ce mercredi de la remise des lots à 2000 heureux gagnants de la semaine de la promo fin d’année de la société Orange Guinée.

Ces lots dont la remise a été faite à l’esplanade du stade du 28 septembre à Dixinn sont composés de cash d’un million de francs guinéens pour 100 gagnants, 10 millions de francs guinéens pour un gagnant et des minutes d’appel vers le réseau Orange et forfaits d’internet pour 150 gagnants.

Selon le chef produit Mass market d’Orange-Guinée, Ibrahima Kalil Magassouba : « Pour participer à cette promo, il suffit de recharger votre puce pour un minimum de 5000fg ou plus avec la carte E-recharge, par Orange money, y compris les transferts de crédits venant de l’étranger ».

Chaque semaine nous tirons 2000 gagnants venus de Conakry et de l’intérieur du pays auxquels nous offrons du catch, a-t-il ajouté.

« Nous avons 100 gagnants d’un million, nous avons un gagnant de la semaine de 10 millions. Et nous avons 150 gagnants pour des minutes d’appel vers le réseau Orange et des forfaits internet. Et aussi il y a la possibilité de vérifier son compte d’expulsion dans la base à GPS1 faisant le code *112#. Et je tiens à rappeler qu’il n’y a qu’un seul numéro qui est habilité à appeler les heureux gagnants de cette promo, c’est le 624444444″.

Après avoir reçu son gain, l’un des heureux gagnants d’un million, Abdoulaye Camara de déclarer : « je ne peux que remercier Orange Guinée. Aujourd’hui j’étais très ébahi pour avoir eu ce cadeau, qui est une réalité. Lorsqu’Orange m’avait appelé, je pensais que c’était des arnaqueurs. Heureusement, j’ai appelé un jeune frère qui travaille à Orange Guinée qui m’a confirmé que c’est de la réalité. Donc je ne ferai que remercier la Société Orange ».

A noter que dans cette promo fine d’année Orange qui a débuté le 02 décembre dernier prendra fin le 12 janvier prochain. Et 12.001 gagnants sont attendus dont 1 gagnant de Jackpot de 200 millions francs guinéens.

Elisa Camara

+224654957322