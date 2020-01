Promo Fin d’année : Orange Guinée remet son Jackpot de 200 millions

La société de téléphonie Orange Guinée a remis ce vendredi, 17 janvier 2020, les gros lots de sa promo fin. Au total, 6 prix ont été remis aux abonnés qui participent à ce jeu de Tombola lancé en décembre 2019.

La cérémonie de remise a eu lieu au siège même d’Orange Guinée à Conakry en présence d’un cabinet d’huissiers et d’un représentant de la loterie nationale de Guinée (LONAGUI)

Pour le directeur général d’Orange Money, cette promo de fin d’année est une façon pour sa société de remettre un sourire dans le quotidien de ces abonnés.

‘’Cette dernière remise elle est un tout petit peu spéciale, puisqu’on donne aujourd’hui le gros lot à nos heureux gagnants. Pour ceux qui s’en rappellent, il y a un an presque jour pour jour, on était à l’esplanade du palais du peuple, on était justement en train de tenir cette remise, pour la tombola 2018. Donc c’est toujours très plaisant de pouvoir remettre un sourire dans le quotidien de l’ensemble de nos clients », a dit Amadou Agack.

Dans cette dernière remise, Ousmane Sylla qui s’est fait représenter par sa femme et Diané Mamadou ont remporté chacun 500 00 francs guinéens. Par ailleurs, Condé Balakè et Daman Mamadou Samba ont remporté un million chacun et le gros lot de deux cent millions a été remporté par Alhassane Diallo.

Très ému, Alhassane Diallo a tenu à remercier la société orange, d’avoir lancé cette promo et qui lui a permis de remporter le jackpot de 200 millions.

« Je félicite la société Orange ainsi que ses travailleurs, qui m’ont permis de gagner ces 200 millions. Je rends grâce à Dieu qui a mis la chance de mon côté. Je suis très content je vous remercie ».

Pour sa part, le directeur général adjoint d’Orange Guinée, sa société a lancé cette promo de fin d’année pour partager plus de bonheur avec ses abonnés.

« Orange Guinée a lancé depuis décembre 2019 cette tombola pour donner des lots environ à douze mille clients. Pourquoi cette promo chez Orange en cette fin d’année ? C’est parce que nous aimons partager pour mieux fêter la fin d’année et également mais aussi pour remercier les abonnés de leur fidélité. Donc nous sommes heureux d’avoir pu donner un peu de joie certains de nos clients et je voudrais féliciter les heureux gagnants et particulièrement, le grand gagnant, monsieur Diallo », a dit Aristide Sanoh.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39