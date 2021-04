Promo “Payement Marchand”: Orange Finance Mobile Guinée procède à la remise officielle des cadeaux à ses clients.

Pour accompagner les femmes à fêter la fête du 8 Mars, la société Orange, avec sa filiale “Orange Finance Mobile Guinée”, a procédé ce vendredi 9 avril 2021, à son siège à Donka, à la remise officielle des cadeaux à une cinquantaine de femmes utilisatrices du service “Payement Marchand” résidant à Conakry mais aussi à l’intérieur du pays. Ces cadeaux sont composés entre autres de pagnes, de tasses. Cette cérémonie a connu la présence des travailleurs d’Orange et des gagnantes de ladite promo.

Tidiane Dindo du département Entreprise, au sein d’Orange, explique l’objectif de cette cérémonie et les choix pour être éligibles à cette promo. « Ce qui nous réunit, c’est la remise des lots suite à la promo qu’on a lancée pour le mois des femmes. Pendant un mois, on a lancé des promos pour les femmes qui utiliseront nos services Orange Money et plus spécifiquement “le payement marchand”, qu’on a lancé depuis 3 ans maintenant, qui permet justement plus d’inclinaison financière à nos clients d’Orange Money et aussi à nos partenaires qui utilisent ce service-là, qui leur permet de gérer moins de cash. Aujourd’hui, si vous remarquez partout dans les restaurants, dans les pharmacies, dans les hôtels, nos clients d’Orange peuvent payer des prestations de service avec leurs comptes Orange Money sans se déplacer avec de l’argent cash. C’est ce qu’on a lancé pour le mois de la femme. On a choisi les 50 femmes qui ont fait plus de transactions d’Orange Money pour leur accorder des cadeaux, qu’on vient de leur remettre, qui sont des pagnes qu’on a partagés pour les femmes de Conakry mais aussi de l’intérieur du pays. », a-t-il expliqué.

Marie Ayoub, gagnante, est fidèle utilisatrice des services Orange Money. « Je fais toujours mes achats via Orange Money quand je vais dans les supermarchés. Ce matin, j’ai reçu un cadeau, un paquet avec des pagnes, des tasses, des cadeaux d’Orange. C’est un sentiment de joie, je ne peux que remercier Orange. Je demande aux autres utilisateurs d’Orange de faire comme moi, d’être fidèle à Orange.», a recommandé cette gagnante.

Mme Kadiatou Baldé, chargée d’Etudes au ministère des Affaires Étrangères, a dit toute sa satisfaction et explique comment elle a commencé à utiliser ce service ‘’payement marchand’’.

« J’ai fait le payement marchand plus de 3 fois. J’ai été surprise qu’on m’ait appelée hier pour me dire que j’ai gagné. Je ne m’attendais vraiment pas. Je remercie le service Orange Money. Je vais continuer à utiliser Orange et à faire le payement marchand. Je suis très contente. Je les ai rencontrés à la pharmacie Nouni, on m’a expliqué que je pouvais faire le payement marchand. Donc j’avais mon téléphone, je suis partie pour le faire. Sinon, ça fait longtemps que j’ai ouvert mon compte Orange Money mais je ne savais pas. », a-t-elle expliqué.

Pour finir, le responsable du département Entreprise au sein d’Orange a promis aux clients d’Orange de nouvelles surprises. « Nous n’avons pas mal de services que nous sommes en train de lancer avec plein d’autres solutions, pour toujours permettre à nos clients d’être satisfaits. Sachant que notre objectif, côté Orange Money, c’est vraiment d’être la solution Nº1 des moyens de payement sur l’ensemble de territoire de la Guinée. Avec le parc dont on dispose avec 1 million 200 mille clients aujourd’hui, c’est qu’on leur donne la possibilité de manipuler le minimum que possible le cash. »

Mamadou Yaya Barry

