Promo rentrée scolaire d’Orange Guinée : les dix gagnants de la semaine ont reçu leurs tablettes, ce vendredi

La société de téléphonie Orange Guinée a procédé ce vendredi à la 5ème remise des tablettes de la promo rentrée scolaire aux 10 heureux gagnants de la semaine. C’était dans les locaux de leur agence située dans l’enceinte du Prima Center, dans la commune de Ratoma.

Cette Promo rentrée scolaire permet aux clients jeunes d’Orange Guinée de gagner des bourses scolaires et des tablettes numériques pour les accompagner tout au long de l’année scolaire.

Selon, le responsable de la promo, Aboubacar Camara, ‘’La Promo a débuté le 11 septembre et elle s’achève le 23 octobre. Chaque semaine nous donnons 10 tablettes à dix gagnants jusqu’à la fin de la Promo. La Promo vise les clients jeunes qu’on appelle chez nous clients Swa. Pour être membre du Swag, il faut activer *707# facturé à 2000 francs guinéens. Pour participer au tirage, il faut d’abord être membre du club Swag, ensuite activer *707*6#. Cette activation est facturée à 500 francs guinéens. Plus vous activez, plus vous augmentez vos chances de gagner. C’est une Promo dénommée « Rentrée scolaire », donc, les parents peuvent jouer pour leurs enfants ».

Apres avoir reçu son gain, Fodé Billo Savane, étudiant résidant à Tombolia s’est réjoui de cette initiative de la société orange Guinée en ces termes : ‘’Quand j’ai reçu leur appel, j’étais surpris et joyeux. Comme je suis étudiant, je suis à l’institut supérieur des Mines et Géologies de Boké et avec cette tablette, je vais faire des recherches et ça me permettra aussi de télécharger des livres. Et ceux qui ne croient pas à cette promo, je les encourage à y participer…’’

