Promotion de la bonne gouvernance : vers un partenariat entre la MAOG et le NDI

Une délégation de l’ONG National Democratic Institute (NDI) avec à sa tête le Directeur pays Paul Amegakpo était ce mardi 31 mai 2022 dans les locaux de la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) à Yimbayah. Il y était question d’une rencontre d’échanges dans le cadre d’un futur partenariat entre les deux organisations en vue de la promotion de la bonne gouvernance, d la démocratie et du développement durable en Guinée.

Selon le Directeur pays du NDI Guinée, cette visite s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact avec la MAOG

«Toute chose normal pour bâtir les bases d’une collaboration possible entre la MAOG et le NDI. Nous avons que les défis sont énormes pour le pays en terme du développement, mais et ne peut jamais avoir du développement sans la démocratie et la bonne gouvernance. Même si le spectre des domaines d’intervention de la MAOG est assez large, le NDI compte collaborer avec cette grande plateforme sur les questions de gouvernance participative à travers la sensibilisation, les études, le suivi des politiques et actions publiques, les actions de plaidoyer et les actions de l’éducation et développement. C’est un premier contact qui nous donne bonne impression et nous espérons très prochainement nous retrouver pour des réflexions beaucoup plus pratiques et thématiques sur les chantiers qui pourraient meubler notre collaboration et des interventions concrètes pour que dans le cadre de la transition qui est en cours, la MAOG puisse apporter sa contribution pour un déroulement responsable et apaisé de la transition et pour que l’organisation des prochaines élections soient transparentes et démocratiques », a-t-il estimé.

Visiblement satisfaction de cette visite, le coordinateur national par intérim de la MAOG Alpha Bayo, a dit se mettre à la disposition du NDI pour d’éventuelles questions et évaluations.

« Nous avons été honoré de leur présence ici et avec les autres membres nous avons d’abord présenter la MAOG, parler de nos objectifs et éventuellement présenter les différentes commissions de notre organisation et au-delà de ça, nous avons fait une visite guidée, ce qui permet davantage au partenaire de connaître mieux connaître notre organisation. Donc pour la suite nous nous mettons à la disposition du partenaire pour d’éventuelles questions et évaluations. Après cette première rencontre, je pense que c’est début et je souhaite que sa ne soit le dernier, et eventuellement c’est le partenariat c’est ce que nous voulons aller vers les institutions », a-t-il déclaré.

La rencontre a pris fin par une visite guidée des locaux de la MAOG par Alpha Bayo à ses hôtes.

Maciré Camara