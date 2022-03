Promotion des droits de l’Homme : le HCDH fait un don au ministère de la justice

Le ministre de la justice et des droits de l’homme, Me Moriba Alain Koné a procédé ce vendredi 11 mars, à Conakry à l’inauguration de la salle multimédia des opérations et la salle de réunion du mécanisme national de rapportage et de suivi des recommandations en matière des droits de l’homme. Ces salles qui se trouvent dans l’enceinte de la direction générale des droits de l’homme sont un financement du Haut-Commissariat des nations unies aux droits de l’homme, (HCDH).

Le représentant du haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme en Guinée, Patrice Vahard indique que : « l’index universel des droits de l’homme que le haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme met à la disposition de la Guinée permet de voir la correspondance entre les recommandations faites à la république de Guinée avec les objectifs de développement durable et plusieurs directives et leçons apprises des autres pays pour faciliter la mise en œuvre, le suivi et le rapportage de ces recommandations »

C’est une salle entièrement rénovée et équipée d’outils technologiques de dernière génération que le HCDH a mis à la disposition du ministère de la justice et des droits de l’homme, a- t -il rappelé : « La salle de réunion du comité interministériel des droits de l’homme a une capacité de 100 places avec un écran digital capable de faciliter les échanges interactifs et de suivre en direct les sessions du conseil des droits de l’homme à Genève ainsi que les sessions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples qui se tiennent de manière rotative dans les capitales africaines. A elle s’ajoute une autre salle multimédia des opérations qui permettent en temps réel de faire le suivi des engagements pris au niveau international et régional par la république de Guinée en matière des droits de l’homme »

Par ailleurs, ajoute-t-il : « :« Plus que des salles de réunions, ce réceptif de pointe permettra à l’ensemble des départements ministériels, du CNT ainsi qu’aux médias et aux organisations de la société civile de faire le suivi des mesures prises par l’état pour renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme en Guinée »

Très heureux de ce geste de l’ONU des droits de l’homme à l’égard de son département, le ministre de la justice et des droits de l’homme, Me Moriba Alain Koné d’indiquer : « ce formidable instrument contribuera donc à l’atteinte des objectifs du CNRD à travers un meilleur suivi de nos engagements, afin de nous permettre d’évaluer à tout moment leur niveau de réalisation et d’identifier par conséquent les principaux défis à relever »

Plus loin de solliciter : « Il nous appartient désormais de faire en sorte que nos avancées en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, notamment les droits au développement, soient connus et partagés, et que nos points d’amélioration soient identifiés dans les détails et à temps, afin d’y apporter les mesures correctives dans l’intérêt exclusif des populations guinéennes »

C’est pourquoi dira le ministre des droits de l’homme en Guinée : « je profite de cette occasion pour inviter tous mes collègues membres du Gouvernement à s’impliquer dans l’effectivité de ce mécanisme et dans l’alimentation de cette base de données. Je voudrais aussi inviter tous nos partenaires à nous accompagner pour la pérennisation de cet important acquis du Gouvernement ».

Elisa Camara

+224654957322