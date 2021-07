Promulgation de la nouvelle loi sur le sport : les précisions du ministre Bantama Sow

Après la promulgation de la nouvelle loi sur la pratique du sport et des activités physiques par le président Alpha Condé, le ministre d’Etat, ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow , était ce lundi matin face à la presse. Objectif : procéder à la vulgarisation de cette nouvelle loi, non seulement à travers cette première conférence de presse, mais aussi à travers d’autres activités à cet effet.

Cette nouvelle loi comprend 3 titres, 17 chapitres et 77 articles. Dans ses titres, elle traite des questions de généralités relatives aux différents aspects de la vie sportive, de l’organisation des activités physiques et sportives. Au niveau des chapitres et articles, elle a pris en compte de nouveaux aspects importants pour notre sport national, dont l’attribution des agréments aux associations sportives nationales par le ministère des Sports, la création de la Fédération nationale du sport scolaire et universitaire, la création de la Fédération guinéenne du sport travailliste et l’institutionnalisation du tribunal arbitral du sport en Guinée.

Le ministre d’État, ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow, dans son intervention, a souligné ceci: « j’exprime ma reconnaissance et transmets la profonde gratitude de toute la famille sportive, à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif et olympique, au gouvernement et aux institutions républicaines, pour leur participation avec efficacité et professionnalisme à ce processus historique qui a abouti à la rédaction de la présente loi jusqu’à sa promulgation.

Il ne s’agit pas de faire une loi pour la faire voter et la mettre dans les tiroirs, il faut se battre pour qu’elle soit appliquée. Je m’en voudrais de terminer cette conférence de presse sans rendre un hommage mérité à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l’Etat, Professeur Alpha Condé, pour son implication personnelle à l’amélioration des conditions de vie et de travail des sportifs guinéens. Qu’il en soit vivement remercié. »

À rappeler que cette loi portant sur l’organisation, la promotion et le contrôle des activités physiques et sportives a été adoptée et votée à l’unanimité par les députés de la neuvième législature, le 7 mai dernier et promulguée par le président Alpha Condé suivant le décret /D/2021/127/PRG/SGG/ du 18 Mai 2021,en vue de redonner à notre chère Guinée sa place d’antan au sommet des grandes nations de sports.

Il faut aussi préciser que dorénavant, toutes les équipes nationales de Guinée, des différentes fédérations nationales du pays, prendront le nom ‘’Syli national de Guinée’’.

Kalidou Diallo