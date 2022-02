PUEG : les résultats provisoires de deux études en présentation, à Conakry

Des rencontres de présentation et validation des études portant sur « la stratégie nationale de l’assainissement des eaux usées en milieu urbain et des schémas directeurs d’assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales du Grand Conakry vu 2040 » ont démarré ce mardi 1er février 2022, dans un réceptif hôtelier de la place.

Plusieurs participants prennent part à ces dites rencontres qui dureront deux (2) jours et dont les études sont confiées au cabinet SCET-Tunisie en collaboration avec SBECG-SARL, dans le cadre du projet urbain eau de Guinée, sur financement de la Banque mondiale, notamment dans sa composante 2 « assainissement ».

C’est le secrétaire général du département en charge de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures qui a donné le coup des travaux en présence de son homologue de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, des responsables du PUEG et ceux du cabinet SCET-Tunisie.

Dans son allocution de circonstance, le coordinateur du PUEG a signifié que les présentes études qui viennent de se concrétiser et portant entièrement sur le volet assainissement des liquides, font objet de la composante 2 de sa structure (PUEG).

« Les résultats de ces études sont d’une importance capitale pour la DATU (agence d’exécution de ladite composante), du fait qu’ils représentent un outil de pilotage pour la réalisation des investissements à court, moyen et long terme dans ce secteur vital, en vue de l’amélioration des conditions d’hygiène et du cadre de vie des populations du Grand Conakry », dira Souleymane Dokoré Bah.

Poursuivant, il dira que « ce projet, ayant pour objectif principal l’amélioration de l’accès des populations du Grand Conakry aux services sociaux de base d’eau et d’assainissement et de l’amélioration de la performance opérationnelle de la Sociétés des Eaux de Guinée, est constitué de trois composantes ».

Pour le secrétaire général du Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, cette importante rencontre de deux jours d’échanges, concerne des actions hautement prioritaires du gouvernement de transition et particulièrement pour le président Colonel Mamadi Doumbouya.

« Aujourd’hui, nul n’est censé ignorer le défi existant au sein de toutes nos villes, lié à la croissance accélérée de l’Urbanisme, conjuguée avec la mauvaise gestion des eaux des pluies, des déchets liquides et des déchets solides. Le tout ayant pour conséquence d’importantes pertes en biens et même en vies humaines à Conakry particulièrement et sont la cause de la dégradation générale de l’environnement et notamment du cadre de vie, de la qualité de l’air et de l’eau (…) L’objectif général de ces études est de fournir à notre gouvernement des outils appropriés de planification, en vue de l’amélioration progressive de l’assainissement des centres urbains en général et du Grand Conakry en particulier. Les présents ateliers portent sur la présentation et la validation des études des phases 2 et 3. A ce titre, j’invite chacun de vous à suivre attentivement la présentation des résultats desdites études que va nous faire le cabinet SCET-Tunisie et y apporter vos observations critiques, en vue de leur validation », a mentionné Sékou Ahmed Keita.

Youssouf Keita