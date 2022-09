Putsch du 5 septembre : Alpha Condé accuse son médecin d’avoir menti sur sa santé, selon Taliby du RPG

Les surprises liées au renversement du régime du président Alpha Condé continuent à apparaître au grand jour. Un membre du RPG Arc-en-ciel invité ce jeudi 1er septembre, dans l’émission “Mirador” de la radio FIM FM, a fait savoir que le contenu de l’article de Français Soudan de Jeune Afrique contient des vérités mais aussi des contrevérités.

À encore Taliby Dabo, lors du dernier séjour d’Alpha Condé à Conakry, il lui aurait confié lorsqu’il l’a reçu que l’erreur qu’il a dû commettre durant toute sa présidence c’est le fait qu’il ait coupé son numéro qui permettait à tous ses militants et sympathisants, à tous les autres citoyens de le joindre, de lui envoyer des messages ou de l’appeler. Le fait qu’il ait fermé ça, il dit vraiment que ce fut l’erreur fatale pour lui.

Pour commencer, le coordinateur du RPG Arc-en-ciel en Haute Guinée a fait savoir que ce qu’il dit ici, il le tient de l’ex-président Alpha Condé. C’est lui-même qui lui avait parlé pendant 2 heures d’horloge, quand il est venu à Conakry. « L’erreur dont il m’a parlé et il a insisté dessus, il a tout temps dit ça, l’erreur que j’ai dû commettre Dabo de toute ma présidence, c’est le fait que j’aie fermé mon téléphone, j’ai coupé mon téléphone, c’est mon numéro qui permettait à tous mes militants et sympathisants, à tous les autres citoyens de me joindre, de m’envoyer des messages ou de m’appeler. Le fait que j’ai fermé ça, il dit vraiment ce fut l’erreur fatale pour moi. Moi il me l’a dit, les 2 autres là je ne suis pas au courant…Il ne m’a pas cité quelqu’un, je sais que lorsqu’il s’explique il veut dire qu’il a été amené à couper son téléphone. Il y a plusieurs tentatives mais ce n’est pas parti de sa volonté », a-t-il laissé entendre.

Poursuivant sur l’acte joué par Dr Kaba, le médecin personnel d’Alpha Condé, Taliby Dabo dira que le champion du RPG était très remonté contre ce dernier qui aurait dit qu’il n’avait que 6 mois à vivre et que cela relève du faux « Il m’a dit qu’il n’est pas du tout content de son médecin, il m’a dit d’ailleurs que le médecin l’a fait enregistrer à son insu, l’enregistrement que vous avez tous écouté, il m’a fait savoir que cela a été fait à son insu, il n’est pas du tout content. Et que le médecin aurait menti en disant qu’il aurait 6 mois de vie. Il n’est pas du tout content, il est très remonté contre son médecin M’Bemba Kaba [Celui qui fut pendant des années son médecin personnel]. Il ne l’a pas dit à Alpha, c’est comme ça il a appris. Alpha a été informé que Dr Kaba a dit qu’il ne vivra seulement que pour 6 mois. Ça il savait, cela relève du faux »

