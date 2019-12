Pyongyang s’inquiète d’une “rechute du gâtisme” de Trump

Menace de boycott sur la présidentielle en Algérie L’élection présidentielle du 12 décembre est peut-être la plus difficile du pays. Les opinions pour et contre sont dans un face-à-face inattendu et seul le taux de participation pourra les départager.

Des Nigériens opposés à la réunion de Pau Pour entendre leurs positions sur les appels au départ des forces françaises, Emmanuel Macron dit convoquer les dirigeants africains à Pau en France. Mais les propos du chef de l'Etat français passent mal au Niger.

Emmanuel Macron jette une pierre dans le jardin privé du G5 Sahel Le président français exige des chefs d'Etats du G5 Sahel, une clarification de leur soutien à la présence militaire française sur leur territoire.

Avec la Russie, le baton et la carotte Les services secrets russes sont accusés de mener des activités douteuses depuis le territoire de plusieurs pays européens. La presse souhaite alors la fermeté tout en gardant le contact avec Moscou sur certains sujets.

Une affaire Skripal façon allemande Deux employés de l'ambassade russe à Berlin déclarées personae non grata pour ne pas assez coopérer dans une enquête sur un meurtre commis en Allemagne, qui pourrait avoir été commandité en haut lieu.

Nouvelle arrestation d'un militant des droits de l'Homme au Tchad D'abord interpellé pour diffamation, Mahamat Nour Ahmat Ibedou est désormais accusé de meurtre et tentative de meurtre. A N'Djamena, comme dans la diaspora, des voix s'élèvent pour dénoncer cette nouvelle arrestation.

"Il n'y a pas de complot extérieur contre l'Afrique" A. Ould Abdallah Alors que le sentiment anti-français croît de nouveau au sein des populations dans le Sahel, Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, dénonce son instrumentalisation.

La place contestée de la Turquie au sein de l'OTAN Malgré l'offensive unilatérale de l'armée turque au nord de la Syrie, Ankara reste un membre solide de l'OTAN.

Existe-t-il une complicité entre l'armée congolaise et les rebelles ADF ? Le spécialiste des questions de sécurité Boniface Musavuli estime que les ADF actuels, accusés du massacre de centaines de civils, agiraient grâce à la complicité de certaines unités des FARDC.

L'OTAN en quête d'objectifs communs Malgré la signature d'une déclaration finale, l'heure n'était pas à la fête au sommet des 70 ans de l'OTAN à Londres.

Tchad: un ex-Premier ministre incarcéré pour corruption L’ancien Premier ministre Kalzeubé Payimi Deubet, secrétaire général de la présidence, est accusé de complicité d’escroquerie, d’abus de fonction et de tentative de détournement des deniers publics. Il a été incarcéré.

L'Allemagne attendue sur la crise anglophone au Cameroun Le conflit dans les régions anglophones a forcé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile et fait plus de 3.000 morts. Après l'échec du dialogue national, la résolution de la crise pourrait venir de l'extérieur.

"La soumission n'est pas un choix pour moi" Ce 4 décembre, la fondation Right Livelihood remet son prix 2019, souvent surnommé "prix Nobel alternatif". Cette année, le jury a choisi quatre militants pour être lauréats, parmi lesquels Aminatou Haidar.

PL : Manchester City ne lâche rien Les Citizens se sont largement imposés à Burnley (1-4) et reviennent à huit points de Liverpool, qui affronte ce soir Everton dans le derby.

Les personnes handicapées réclament plus d’attention Ces dernières ont saisi l’occasion que leur offre la Journée internationale des personnes handicapées pour faire part de leur demande. Le quotidien des handicapés n’est pas facile dans beaucoup de pays en Afrique.

Nathalie Yamb, une nouvelle victime du débat sur la "Françafrique"? La société civile ivoirienne réagit à l'expulsion de la militante suisso-camerounaise Nathalie Yamb. Une expulsion quelques semaines après son intervention sur la "Françafrique" à Sotchi lors du sommet Russie-Afrique.

La coalition gouvernementale à Berlin et la COP25 font la Une La presse revient sur la conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Madrid. Mais l’avenir de la coalition gouvernementale à Berlin reste aussi au centre des préoccupations des éditorialistes allemands

Christian Penda Ekoka : "On ne doit pas condamner quelqu’un qui manifeste" Christian Penda Ekoka, le président du mouvement "Agir" estime que la condamnation des militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun de l’opposant Maurice Kamto est une "injustice énorme".

Après 70 ans de vie, l'Otan en quête d'un nouveau souffle Les Etats membres veulent donner à l'alliance militaire, plus d'autonomie financière et préserver le multilatéralisme face à la menace russe en Europe de l'est. Les discussions s'annoncent chaudes.