Qatar 2022 : la Guinée fait 2-2 avec le Soudan

Le Syli de Guinée jouait ce samedi 9 octobre son match retour face aux crocodiles du Soudan à Agadir au Maroc. Un match qui rentre dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar2022.

Pour cette rencontre, le Syli national de Guinée était dirigé par le coach assistant Kaba Diawara en l’absence de Didier SIX malade. Les poulains de Kaba Diawara ont été tenus en échec par une belle équipe du Soudan qui a profité de la largesse défensive de la Guinée pour revenir par deux fois au score (2-2).

Avec ce nul, la Guinée totalise son troisième match nul et compte trois points en trois matches joués face à la Guinée-Bissau et aux crocodiles du Soudan. Le prochain rendez-vous pour le syli national est le 12 du même mois face au leader du groupe qui est les lions de l’Atlas du Maroc.

À préciser que les deux buts guinéens ont étés marqués par José Martinez Kanté ( 48éme ) et Bayo à la 69 mn de la deuxième période.

Kalidou Diallo